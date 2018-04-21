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    Yörük şenliği

    Ahmet ACAR / DHA
    21.04.2018 - 23:34 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Demre ilçesinde Demre Yörükler Derneği öncülüğünde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin destekleriyle Yörük Göçü Şenliği düzenlendi.

    Çevre ilçelerin Yörük-Türkmen dernekleri başkan ve üyelerinden oluşan yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Yörükler eski mutfak ve ev eşyası, eski tarım aletleriyle süsledikleri traktörlerine binerek, develer, atlar, köpekler, keçi sürüleri, at arabalarıyla yürüyüşe geçti. 3 kilometre süren yürüyüş boyunca çevreden gelen Yörük dernekleri üyeleri, Teke yöresi halk oyunlarını oynadı. Traktör üstünde kadınlar yayık yaydı, katmer açtı, ilginç kıyafetleriyle çifte telli oynadı. Konuşmaların ardından Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu ve Yörük dernekleri üyeleri birlikte çifte telli oynadı. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte yerel sanatçılar konser verdi.

    Etiketler: ANTALYA , gazetehaberleri , gündem
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