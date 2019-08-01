Yorgun mermi nedir? Saatte 160 kilometre hız!
Yorgun mermi haberlere konu olması dolasıyla birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan yorgun mermi, özellikle düğün gibi toplu etkinliklerde çok fazla gündeme gelmektedir. Peki, yorgun mermi nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yorgun mermi, havaya gerçekleştirilen atışın ardından merminin hızını kaybederek yere doğru ivme kazanması anlamını taşımaktadır. Namludan çıkan merminin maksimum 1500 metreye kadar yükselebilme kapasitesinde olması dolayısıyla hız kaybetmekte ve yer yüzüne düşmektedir.
Bir merminin ortalama hızı saatte 160 kilometre hıza ulaştığı için yer yüzüne düşüş hızı da bu nedenle ölümcül olabilmektedir.
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