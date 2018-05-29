'Yorgo' çetesi alemde yakalandı!

Ankara’da 3 polisin de içinde yer aldığı ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Yurtdışında iş yapan İstanbullu bir işadamı 1.5 milyon Türkmen Manatı’nı (2 milyon TL) bozdurmak istedi. Bir arkadaşının önerisiyle kendisini “İshak Yorgo” olarak tanıtan kişi ile temasa geçti. Parayı bozdurmak için 2 arkadaşıyla Ankara’ya giden işadamı, “İshak Yorgo” tarafından lüks araçla karşılandı, önce Ulus’taki işyerine ardından da döviz bürosuna gittiler. İşadamı ve arkadaşlarının şüphelenmemesi için dolandırıcılardan ikisi, “İshak Yorgo” adını kullanan şüphelinin koruması gibi davrandı.

PARAYI YERKEN YAKALANDI

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre döviz bürolarının bulunduğu yerde araçtan inen ve paraları alan şüpheliler, geri dönmedi. Şüphelilerle irtibatlı olan 3 polis de korkutma amaçlı işadamının ve arkadaşlarının bulunduğu araca giderek “İshak Yorgo hanginiz?” diye sordu ve kimlik kontrolü yaptı. Polisler, kimlik kontrolünün ardından “İshak Yorgo ile bir daha temasa geçmeyin, sizin için iyi olmaz” dedi ve olay yerinden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan işadamı, karakola giderek şikâyetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis, olay yeri kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelileri tek tek tespit edip gözaltına aldı. Kendini İshak Yorgo olarak tanıtan şüphelinin gasp suçundan araması bulunan Harun U. olduğu belirlendi. Harun U. dolandırıcılık paralarını yemek için gittiği Antalya Kemer’de bir otelde yakalandı. Harun U.’nun otele sahte ehliyet ile giriş yaptığı belirlendi.

3’Ü POLİS ÇIKTI

Sivil diğer 2 şüphelinin, Hakan U.’nun yanında çalıştığı belirlenirken, kalan 3 şüphelinin kimliği şoke etti. 3 şüphelinin Çankaya Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis memurları Ö.Ö., M.K. ve S.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin 6’sı da gözaltına alırken, Harun U.’nun adreslerinde yapılan aramada polis kıyafeti bulundu. Şüpheliler, Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

‘ŞAKA’ SAVUNMASI

Harun U., bazı paraların sahte çıktığını, paraları parti parti bozdurduğunu, bir kısmına Porsche marka bir araç kiraladığını Antalya’da bir otelde tatildeyken polislerce yakalandığını söyledi. Polislerin arkadaşı olduğunu ve olayla ilgileri bulunmadığını öne süren Harun U., “Serbest bırakılmayı talep ederim” dedi. Polis memurları, Harun U.’nun kendisini MİT ve Cumhurbaşkanlığı’nda çalışıyor olarak tanıttığını, anılan yerlerde çekildiği iddia edilen bazı fotoğrafları gösterdiğini, bu nedenle ona güven duyduklarını belirttiler.



Şüpheli polis memuru S.A., “Harun’a ait olan araca şaka olsun diye müdahalede bulunduk, olaydan bir menfaatim söz konusu değildir” dedi. Şüpheli polis memuru M.K. da “Harun’a verdiğim borç parayı almak için bu olaya karıştım, suçsuzum, kimseden para almadım. Olay sonrası bir süre ulaşamadım, evine gittim. Paraları henüz bozduramadığını söyledi. Sonrasında görüşmedik” ifadesini verdiği öğrenildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hâkim Sezer Söylemez, şüphelilerin “dolandırıcılık” suçundan tutuklanmalarına karar verdi. Şüpheliler tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konuldu.