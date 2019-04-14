‘Yönetsel düzenleme elzem’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Ankara Kızılcahamam’da partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
Bahçeli, basına kapalı değerlendirme toplantısı öncesinde şunları söyledi:
“Belediye başkanlıklarının yüzde 72’si cumhur ittifakını oluşturan partilerin yönetimine geçmiştir. Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken oy oranımızı yüzde 7.4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. MHP’nin aldığı oy oranı yüzde 18.81’dir. AK Parti’nin il genel meclisi seçiminde aldığı oy oranı ise yüzde 41.61 düzeyindedir. Zillet ittifakının ana aktörü CHP’nin 11 büyükşehirde sonuç aldığı görülmektedir. Bu aslında nevi şahsına münhasır Pirus Zaferi’dir. Kazanırken kayıp böyle bir şeydir. CHP’nin yönetimini üstlendiği büyükşehir belediyelerinde meclis üyeliklerinin ağırlığı cumhur ittifakından yanadır. Maalesef üç büyükşehirde çok tehlikeli bir oyun oynanmıştır. Mahalli idarelerde sistemsel onarım, yönetimsel düzenleme elzemdir. Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Teklifimizi bölücü ve yıkıcı çevrelerin üslubunu kullanarak eyalet sistemine yeşil ışık yakılıyor diyerek çarpıtmak ahmaklıktır.
‘Kazanmak için bir oy yeterlidir’ sözüm adam olanlar, ahlaklı olanlar, adil olanlar, Allah korkusu taşıyanlar için geçerlidir. Eğer sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul’da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir.”
‘KANKAMA LAF SÖYLETMEM’
MHP Lideri Devlet Bahçeli, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘kanka’ ifadesini kullandı. Cumhur ittifakına yönelik her kesimden bir şeyler söylendiğini belirten Bahçeli, esprili bir dille, “Cumhur ittifakına laf söylüyorlar. Ben söz söylemeyecek miyim? Kankama laf söyletmem” dedi.
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