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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM / ANKARA
14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Yönetsel düzenleme elzem’

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
‘Yönetsel düzenleme elzem’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Ankara Kızılcahamam’da partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bahçeli, basına kapalı değerlendirme toplantısı öncesinde şunları söyledi:

“Belediye başkanlıklarının yüzde 72’si cumhur ittifakını oluşturan partilerin yönetimine geçmiştir. Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken oy oranımızı yüzde 7.4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. MHP’nin aldığı oy oranı yüzde 18.81’dir. AK Parti’nin il genel meclisi seçiminde aldığı oy oranı ise yüzde 41.61 düzeyindedir. Zillet ittifakının ana aktörü CHP’nin 11 büyükşehirde sonuç aldığı görülmektedir. Bu aslında nevi şahsına münhasır Pirus Zaferi’dir. Kazanırken kayıp böyle bir şeydir. CHP’nin yönetimini üstlendiği büyükşehir belediyelerinde meclis üyeliklerinin ağırlığı cumhur ittifakından yanadır. Maalesef üç büyükşehirde çok tehlikeli bir oyun oynanmıştır. Mahalli idarelerde sistemsel onarım, yönetimsel düzenleme elzemdir. Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Teklifimizi bölücü ve yıkıcı çevrelerin üslubunu kullanarak eyalet sistemine yeşil ışık yakılıyor diyerek çarpıtmak ahmaklıktır.

‘Kazanmak için bir oy yeterlidir’ sözüm adam olanlar, ahlaklı olanlar, adil olanlar, Allah korkusu taşıyanlar için geçerlidir. Eğer sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul’da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir.” 

‘KANKAMA LAF SÖYLETMEM’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘kanka’ ifadesini kullandı. Cumhur ittifakına yönelik her kesimden bir şeyler söylendiğini belirten Bahçeli, esprili bir dille, “Cumhur ittifakına laf söylüyorlar. Ben söz söylemeyecek miyim? Kankama laf söyletmem” dedi.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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