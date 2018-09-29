Yön değiştirdi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR - Muhammet BAYRAM - Mustafa SUİÇMEZ / DHA
29.09.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

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Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtına ‘Zorba’, hareket yönünü değiştirdi. Uzmanlar ise Mora Yarımadası üzerinden kuzeye yöneleceği belirtilen fırtına için uyarılarını sürdürdü: “Yön ve şiddeti değişebilir. Anlık takip ediyoruz. Çiftçiler, denizciler tedbiri elden bırakmamalı.”

METEOROLOJİ Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, son tahminlere göre hareket yönünü değiştiren tropikal fırtına ‘Zorba’ için şu açıklamayı yaptı:

SAATTE 90 KM
“Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz’de oluşan tropik fırtınanın son tahminlerde hareket yönünü değiştirerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi’ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor. Bu sebeple Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgâr şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgâr hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise mekrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege Denizi’nde açıklarda rüzgâr hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Çiftçilerimize, denizcilerimize ve vatandaşlarıma uyarılarımızı takip etmelerini, tedbiri bırakmamalarını öneriyoruz.”

YARIN ÖĞLENE KADAR
İstanbul Valiliği ise fırtınaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “İlimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde rüzgârın pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

İKİ İLDE TEDBİR ALINDI
Tropik fırtınanın yön değiştirdiği açıklamalarına rağmen Çanakkale’de tedbir alındı. Çanakkale Valiliği’nin talimatıyla, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan toplantıda, önleyici tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de fırtınaya karşı özellikle denize kıyısı bulunan ilçelerde yoğun tedbirler aldı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ile BASKİ ekipleri olası su ve sel baskınlarına karşı güvenlik önlemlerini arttırdı. Sahilde bağlı küçük balıkçı tekneleri de karaya çıkartıldı.

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MORA'YI VURDU
ZORBA, Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda dün etkili olmaya başladı. Mesinia ve Arkadia bölgelerinde rüzgârın şiddeti 32 kilometreye çıkarken, sahillerde dalgaların yüksekliği 8 metreyi buldu. Şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi. Mora’nın karayolu ağında yer yer çökme meydana geldi. Bazı köy ve kasabalarda elektrik kesintisi yaşandı. ‘Zorba’nın Atina’yı da etkisi altına alması bekleniyor. / Yorgo KIRBAKİ / AİTNA

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