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    Yolun ortasında dehşeti yaşattı! Geçip gidişini izlediler...

    İSTANBUL (İHA)
    14.06.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sultangazi’de motosikletli kapkaç çetesi 1 ayda yaklaşık 9 telefonu çaldı. Kapkaç anları kameralara yansırken, olaya tanık olan vatandaşların müdahale etmek yerine önlerinden geçip giden kapkaççıları izlemesi dikkat çekti. Çete polis ekipleri tarafından çökertildi.

    Kapkaç olayları geçtiğimiz ay Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde motosikletle dolaşan ve yaşları küçük 5 kişilik kapkaç çetesi kaldırımda bekleyen vatandaşları gözlerine kestirdi. Vatandaşların ellerinde cep telefonlarıyla ilgilendiklerini gören çete üyeleri, motosikletle kaldırıma çıkarak cep telefonlarını kapkaç yaptı.

    Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli kapkaççılar kadının telefonunu çalıyor. Kapkaça uğrayan kadın ise motosikletli şahısları koşarak yakalamaya çalışıyor.

    Olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadesi doğrultusunda çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, çetenin 1 ay içerisinde aynı yöntemle yaklaşık 9 cep telefonu çaldığını tespit etti. Çalışmalar sonucunda ekipler, çeteden 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğüne götürülen yaşları küçük şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: istanbul , Polis , son dakika , haberler
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