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Esra AKSU/SİNOP (DHA)
15.12.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Davut Kümeç (31), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Sinop- Erfelek yolunun Mertoğlu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Davut Kümeç'e sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kümeç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kümeç'i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Davut Kümeç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

 

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