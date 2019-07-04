‘Yolu kapatıyorsun’ kavgasında 12 kurşun!
Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ sapağında sabah saatlerinde bir motosiklet kaza yaptı.
Motosikletlinin kaza yaptığını gören ve özel bir şirkette AR-GE teknisyeni olan Hasan Saykal, (37) motosikletiyle yol üzerinde durarak yapılan yardımı izlemeye başladı. Bu sırada arkasından gelen ve oyuncak mağazasında çalışan Serdar Çekiş (38), Saykal’a çıkışarak, “Orada durmuş ne izliyorsun, trafiği kapatıyorsun, zaten trafik yoğun” diyerek el kol hareketi yaptı.
Çekiş, yaptığı uyarının ardından yoluna devam etti. Bu uyarıya sinirlenen Saykal, Çekiş’in peşinden gitti. İlk tartıştıkları yerden 1.5 km sonra ikili tekrar tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Çekiş otomobiliyle geriye doğru manevra yaptı. Manevra sırasında Saykal’ın motosikletine çarptı.
Çarpma nedeniyle motosikletiyle birlikte yere düşen Saykal, yanında taşıdığı ruhsatsız silahı çıkartarak Çekiş’in içinde bulunduğu otomobile 12 kurşun sıktı. Kurşunlardan 4’ü Çekiş’e isabet etti. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Çekiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri Saykal’ı olay yerinde gözaltına aldı.
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