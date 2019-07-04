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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Yolu kapatıyorsun’ kavgasında 12 kurşun!

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
‘Yolu kapatıyorsun’ kavgasında 12 kurşun!

Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ sapağında sabah saatlerinde bir motosiklet kaza yaptı.

Motosikletlinin kaza yaptığını gören ve özel bir şirkette AR-GE teknisyeni olan Hasan Saykal, (37) motosikletiyle yol üzerinde durarak yapılan yardımı izlemeye başladı. Bu sırada arkasından gelen ve oyuncak mağazasında çalışan Serdar Çekiş (38), Saykal’a çıkışarak, “Orada durmuş ne izliyorsun, trafiği kapatıyorsun, zaten trafik yoğun” diyerek el kol hareketi yaptı.

Çekiş, yaptığı uyarının ardından yoluna devam etti. Bu uyarıya sinirlenen Saykal, Çekiş’in peşinden gitti. İlk tartıştıkları yerden 1.5 km sonra ikili tekrar tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Çekiş otomobiliyle geriye doğru manevra yaptı. Manevra sırasında Saykal’ın motosikletine çarptı.

‘Yolu kapatıyorsun’ kavgasında 12 kurşun

Çarpma nedeniyle motosikletiyle birlikte yere düşen Saykal, yanında taşıdığı ruhsatsız silahı çıkartarak Çekiş’in içinde bulunduğu otomobile 12 kurşun sıktı. Kurşunlardan 4’ü Çekiş’e isabet etti. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Çekiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Saykal’ı olay yerinde gözaltına aldı.

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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