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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Yolsuzluk YSK’dan döndü’

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‘Yolsuzluk YSK’dan döndü’

AK parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, önceki gece Tuzla’da teravih namazının ardından bir köy derneğini ziyaretinde YSK’nın seçimleri neden iptal edildiğini soranlara, “Biz hak etmediğimiz bir seçimin peşinde değiliz. Biz sizlerin verdiği oyların başka tarafa gitmemesi için mücadele veriyoruz. Bir iki müdahalemizde bunları ortaya çıkardık. Biz dedik ki ‘Oyları yeniden sayalım’. Herkes sonucu görsün. Buna itiraz ettiler. Kabul etmediler. Kabul etmedikleri için biz iptali yönünde müracaata taşıdık” yanıtını verdi.

İptal oylarının sayılmasının ardından kendi deyimiyle 16 bin oylarının iç edildiğini gördüklerini söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş Bankası’ndan, belediyelerin şirketlerinden sandık görevlileri yazılmış. Böyle bir şey yok. Kanunda bunların devlet memuru olması gerektiği açık seçik yazılıyor. İstanbul dışından insan sayılıyor. 19 bin civarında görevlendirme var. Üçte biri şartları tutmayan kişiler. Bunların yaptığı işler hukuksuzluğu ortaya çıkarıyor. Bunların yaptığı işin düzgün olması mümkün mü. Bu bile bu iptalin başlı başına sebebi.

GÖRMEZDEN Mİ GELECEKTİ

Ne yapacaktı seçim kurulu. Bunları görmezden mi gelecekti. Onların tehditlerine, baskılarına karşı kalkıp ‘Ben hataları, bu hileleri, bu dalavereleri görmezden geleyim mi’ diyecekti. Bizim birinci tercihimiz oyların tamamen sayılmasıydı. Ve adım gibi biliyorum, eğer oylar sayılmış olsaydı, bu seçim açık ara tersine dönecekti. Bunu bildikleri için kabul etmediler. Bir hile, bir yolsuzluk YSK’dan dönmüştür.”

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