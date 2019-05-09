‘Yolsuzluk YSK’dan döndü’
AK parti İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, önceki gece Tuzla’da teravih namazının ardından bir köy derneğini ziyaretinde YSK’nın seçimleri neden iptal edildiğini soranlara, “Biz hak etmediğimiz bir seçimin peşinde değiliz. Biz sizlerin verdiği oyların başka tarafa gitmemesi için mücadele veriyoruz. Bir iki müdahalemizde bunları ortaya çıkardık. Biz dedik ki ‘Oyları yeniden sayalım’. Herkes sonucu görsün. Buna itiraz ettiler. Kabul etmediler. Kabul etmedikleri için biz iptali yönünde müracaata taşıdık” yanıtını verdi.
İptal oylarının sayılmasının ardından kendi deyimiyle 16 bin oylarının iç edildiğini gördüklerini söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş Bankası’ndan, belediyelerin şirketlerinden sandık görevlileri yazılmış. Böyle bir şey yok. Kanunda bunların devlet memuru olması gerektiği açık seçik yazılıyor. İstanbul dışından insan sayılıyor. 19 bin civarında görevlendirme var. Üçte biri şartları tutmayan kişiler. Bunların yaptığı işler hukuksuzluğu ortaya çıkarıyor. Bunların yaptığı işin düzgün olması mümkün mü. Bu bile bu iptalin başlı başına sebebi.
GÖRMEZDEN Mİ GELECEKTİ
Ne yapacaktı seçim kurulu. Bunları görmezden mi gelecekti. Onların tehditlerine, baskılarına karşı kalkıp ‘Ben hataları, bu hileleri, bu dalavereleri görmezden geleyim mi’ diyecekti. Bizim birinci tercihimiz oyların tamamen sayılmasıydı. Ve adım gibi biliyorum, eğer oylar sayılmış olsaydı, bu seçim açık ara tersine dönecekti. Bunu bildikleri için kabul etmediler. Bir hile, bir yolsuzluk YSK’dan dönmüştür.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle