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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
24.08.2018 - 20:42, Son Güncelleme:

Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu... İşte trafikte son durum

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Bayramın son gününde ülkenin dört bir yanından dönüşe geçen tatilciler sebebiyle çok sayıda kritik ana arterde trafik yoğunluğu yaşandı. İşte İstanbul, Bolu, Kocaeli ve Çanakkale gibi şehirlerde trafikte son durum...

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  • Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı... İşte trafikte son durum
  • Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı... İşte trafikte son durum
  • Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı... İşte trafikte son durum
  • Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı... İşte trafikte son durum
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İSTANBUL
Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nda Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'nun iki şeride düştüğü Kartepe, Alikahya, Gültepe, Yarımca, Hereke ve Tavşancıl; D-100 Karayolu'nun da Köseköy,
Kandıra sapağı, Halkevi ve Kuruçuşme mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Zorlukla ilerleyen trafikten bunalanlar ile aracı hararet yapan vatandaşlar, park alanlarında mola vermeyi tercih ediyor.

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Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu... İşte trafikte son durum



Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi'ni kullanan araç sayısında da normalin biraz üzerinde artış olduğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle de Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunun üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli denetleniyor. Ekipler ayrıca bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da müdahale etti.

Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu... İşte trafikte son durum




KOCAELİ
TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde de artarak devam etti.

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan yoğunluk, Kocaeli’nin Derince ilçesine kadar sürdü. Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler, İstanbul yönüne adım adım ilerliyor.

Derince ilçe geçişinde azalan trafik, Gebze Kirazpınar mevkisinde yeniden yoğunlaşıyor. Trafikteki yoğunluğun gece boyunca sürmesi bekleniyor.

Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu... İşte trafikte son durum



BOLU
TEM’in Bolu geçişinin İstanbul yönünde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, öğleden sonra arttı. Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Kazaların meydana geldiği yerlerde ise trafik tamamen dururken uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli’ne kadar devam etti. Trafikteki yoğunluğun yarın ve pazar günü de sürmesi bekleniyor.

Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu... İşte trafikte son durum



KUZEY EGE
Kuzey Ege'ye 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi karayollarında yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yapmaya başladı. Bu nedenle bazı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul, İzmir ve Bursa, Ankara hattındaki yollarda yoğunluklar yer yer 2- 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Birçok tatil beldesinde ise trafik ekipleri sıkışan trafiğin önüne geçebilmek için çeşitli merkezlere araçla girişlere izin vermiyor.

Özellikle Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde şehir içi trafiği adeta durma noktasına geldi.

Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu... İşte trafikte son durum



MUĞLA
Kurban Bayramı tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna başladı. Tatilcilerin özel araçlarıyla dönmek ve Dalaman ile Bodrum havalimanlarına ulaşmak için yola çıkmaları nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Tatillerini Marmaris ve Akyaka’da geçirenlerin, karayolunda oluşturduğu kuyruk yaklaşık 10 kilometreyi buldu. Ula-Kızılağaç mevkisi ile Ula-Menteşe güzergahlarında ise uzun araç kuyrukları nedeniyle ekipler karayolu güzergahında trafiği kontrollü sağlamaya çalıştı.

Ekipler, Menteşe ilçesi girişindeki akıllı kavşakta Muğla-İzmir ve Muğla-Denizli güzergahlarında oluşan uzun araç kuyruklarını da kontrollü olarak veriyor.

Bölgede yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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