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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.10.2018 - 22:42, Son Güncelleme:

Yollar, köprüler karın doyuruyor

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Yollar, köprüler karın doyuruyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi’nde dün 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Yıldırım yaptıkları köprüler, geçitler ve havalimanlarının karın doyurmadığı iddiasına karşılık şöyle dedi:

“Marmaray var. Avrasya Tüneli var. Boğaz’ın Karadeniz girişinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. İzmit Körfez geçişinde Osmangazi Köprüsü var. Hızlı tren, yollar, havaalanları var. ‘Bunlar karın mı doyuruyor mu?’ diyenler olabilir. Evet karın doyuruyor. Eğer yolunuz olmazsa ticaret de yapamazsınız, ihracat da yapamazsınız. Ekonominiz de büyümez.” 

TERFİ YOK MU?

- ÜSKÜDAR Üniversitesi tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a, bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetler nedeniyle fahri doktora unvanı verildi. Yıldırım, “Bize terfi yok mu? Fahri doktor, fahri doktor. Bunun doçenti, daha yukarısı yok mu?” diye espri yaptı.

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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