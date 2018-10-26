Yollar, köprüler karın doyuruyor
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesi’nde dün 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.
Yıldırım yaptıkları köprüler, geçitler ve havalimanlarının karın doyurmadığı iddiasına karşılık şöyle dedi:
“Marmaray var. Avrasya Tüneli var. Boğaz’ın Karadeniz girişinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. İzmit Körfez geçişinde Osmangazi Köprüsü var. Hızlı tren, yollar, havaalanları var. ‘Bunlar karın mı doyuruyor mu?’ diyenler olabilir. Evet karın doyuruyor. Eğer yolunuz olmazsa ticaret de yapamazsınız, ihracat da yapamazsınız. Ekonominiz de büyümez.”
TERFİ YOK MU?
- ÜSKÜDAR Üniversitesi tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a, bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetler nedeniyle fahri doktora unvanı verildi. Yıldırım, “Bize terfi yok mu? Fahri doktor, fahri doktor. Bunun doçenti, daha yukarısı yok mu?” diye espri yaptı.
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