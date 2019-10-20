Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSAL KURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı
GeriGündem Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
UŞAK (İHA)
20.10.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı

Uşak’ta iki şahıs arasında yol ortasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların tesadüfen isabet ettiği 1 kişi yaralanırken o sırada yoldan geçen başka bir otomobilin de camı kırıldı. Otomobil içerisindeki 2 kişi olayı yara almadan atlattı.

Uşak’ta yoldan geçen 1 kişiye ve bir otomobile av tüfeğinden çıkan saçmalar isabet etti. Olay, Kurtuluş Mahallesi Güney Sokak civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıkan Osman T. (29) ile Akın D. (35) kavga etti. Kavga esnasında kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmalar o sırada tesadüfen yoldan geçen Yemliha D.’ye (41) ve yine yoldan geçmekte olan içerisinde de 2 kişinin olduğu Mustafa T. idaresindeki 64 BF 360 plakalı araca isabet etti. Yemliha D., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan Mustafa T. ile eşi ise olayı yara almadan atlattı. Saçmaların isabet ettiği otomobilin sağ ön camının tamamen kırılması sonucu araçta maddi hasar oluştu.

“BİZ ÇOK KORKTUK”

Saçmaların isabet ettiği otomobilin sürücüsü Mustafa T. olayı şöyle anlattı:

“Ana yolda ilerliyordum, sola döndüm. O sırada silahlı kavga varmış, benim haberim yoktu. O esnada biri ateş ediyormuş. O ateş edince saçmalar benim arabamın ön camına isabet etti. Biz çok korktuk. Allah’a şükür bizde bir şey yok. Arabada 2 kişiydik, ben ve eşim vardık. Biz yara almadık. Eşim tansiyon hastası ve hassas olduğu için hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. Allah’tan bize kötü bir şey olmadı.”

Kazada yaralanan Yemliha D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisine ulaşılırken olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçlerince Osman T.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yoldan geçerken üstlerine kurşun yağdı


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Terör örgütü, çekilmemekte direniyor! Terörist Bayık'tan 'çıkmayın' çağrısı
Emine Bulut adım adım ölüme böyle götürüldü
Tel-Abyad'da hain saldırı
Yazılım mühendisinin sır intiharı! Gece yakınlarına mesaj attı