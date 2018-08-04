Yoldan geçerken kazayı gördü yumrukla saldırdı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYoldan geçerken kazayı gördü yumrukla saldırdı!
GeriGündem Yoldan geçerken kazayı gördü yumrukla saldırdı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İSTANBUL (İHA)
04.08.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Yoldan geçerken kazayı gördü yumrukla saldırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Esenyurt’ta yaşanan trafik kazası sonrası yabancı uyruklu vatandaşların Türk vatandaşıyla kaza yaptığını ve tartıştığını gören bir adam, yumrukla kavgaya daldı. Yaşanan anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde aracıyla eşiyle birlikte işe giden bir Türk vatandaşı, yabancı uyruklu vatandaşların kullandığı araçla kazaya karıştı. Kaza sonrası, tutanak tutulmasını isteyen Erdal G. isimli vatandaş, karşı tarafı araçtan inmeye davet etti. Araçtan inmeyen yabancı uyruklu kişiler kaçmaya kalktı. Birkaç metre Erdal G. ve eşinin peşlerinden de sürükleyen yabancı uyruklu adamın kullandığı araç, trafik ışıklarında ilerleyemedi ve durdu. Araç sürücüleri arasında tartışma başladı ve olay yerine çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekibi çağrıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak tarafları sakinleştirdi.

YOLDAN GEÇERKEN KAZAYI GÖRDÜ, YUMRUKLA KAVGAYA DALDI

Polis ekipleri ortalığı sakinleştirdikten kısa süre sonra kazayı gören başka bir vatandaş da olayın içine girdi. Kaza taraflarından yabancı uyruklu vatandaşlarla bir süre sonra tartışma başladı. İddiaya göre tartışma sonrası, yabancı uyruklu vatandaşların kaçacağını düşünen yoldan geçen vatandaş, yumrukla yabancı uyruklu vatandaşlara saldırdı. Olayı da kazaya karışan Türk vatandaşı olan sürücü ayırdı.

YAŞANAN ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Yaşanan olay anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların bir süre tartıştıktan sonra yumruklu kavga ve polislerin olayı ayırması görülüyor.

Öte yandan, tarafların kaza raporu dışında darp konusunda birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yavru köpekleri odunla dövüp yaralamıştı... Gözaltına alındı

Kocama baktın diyerek turist kadına saldırdı

76 yaşındaki kadına saldıran ‘sapık’ PKK’lı çıktı!

Yoldan geçerken kazayı gördü yumrukla saldırdı!