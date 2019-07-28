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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / DHA
28.07.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Yolda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü

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Yolda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü

ŞİŞLİ'de yolda yürüyen bir kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından atılan içi çöp dolu poşet düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın olayda yara almazken, sağlık görevlileri tedbir amacıyla kadının sağlık kontrolünü yaptı. 

Olay, Kurtuluş Caddesi üzerinde dün saat 17.00'de meydana geldi. İsimlerini vermek istemeyen karı-koca yolda yürürken kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından içi çöp dolu poşeti düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı olduğu öğrenilen kadın, içinde pet şişe ve karton kutu bulunan poşetin kafasına çarpmasının ardından kısa süreli fenalık geçirdi. Kadının eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri,  herhangi bir yarası olmayan kadını tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirdi. Olayın ardından dışarı çıkan poşetin sahibi olduğu belirtilen kadının ise, çöpü pencere kenarına koyduğunu, rüzgarla birlikte oradan düşmüş olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.

Çöp poşeti düştüğü sırada kendisinin de yoldan geçtiğini söyleyen Seyfettin Dağkapı "Ablanın kafasını tuttuğunu falan gördüm. Sonra biz yukarıya baktık. Herkes ablanın kafasına yukarıdan poşetin düştüğünü söyledi. Sonra yukarıya baktık camdan nereden atıldığı tespit edildi. Polis ve sağlıkçı arkadaşlar geldi. Çöp de orada duruyor zaten. Kadın daha önce de beyin ameliyatı falan olmuş, bir hafta öncesinde. Kaçıncı üzyıldayız hala daha aşağıya çöp poşeti atılıyor, daha ne diyeyim" diye konuştu.

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