Yolda ölü bulundu! Jandarma arkadaşını arıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYolda ölü bulundu! Jandarma arkadaşını arıyor
GeriGündem Yolda ölü bulundu! Jandarma arkadaşını arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Faruk ÇARK / BEYDAĞ (İzmir) (DHA)
28.10.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Yolda ölü bulundu! Jandarma arkadaşını arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yolda ölü bulundu! Jandarma arkadaşını arıyor

İzmir'in Beydağ ilçesinde yolda cansız bedeni bulunan Alaaddin Ok'un (15) ölüm nedeni araştırılıyor. Jandarma, olay yerinde bulunan ayak izleri ve ölü domuzdan Ok'un en son birlikte görüldüğü arkadaşının kullandığı motosikletle domuz sürüsüne çarpıp düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruyor. Ok'un olay günü birlikte olduğu arkadaşının tespit edilip bulunması için çalışma başlatıldı.

Beydağ'ın kırsal Sarıkaya Mahallesi yakınlarında dün saat 22.00 sıralarında yol ortasında bir çocuğun hareketsiz yerde yattığını gören vatandaş önce müdahalede bulunmak istedi. Ancak çocuğun yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine durum jandarmaya bildirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin Alaaddin Ok'a ait olduğunu belirledi.

Olay yerinde detaylı çalışma yapan jandarma bir domuz sürüsünün izine rastlarken, hemen yakınında da bir ölü domuz buldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan ekipler, Ok'un olaydan kısa bir süre önce bir arkadaşı ile motosikletle gezerken görüldüğünü belirledi. Arkadaşının kullandığı motosikletle domuz sürüsüne çarpmaları sonucu motosikletten düşüp yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Ok'un cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ok'un acı haberini alarak hastane morgu önüne gelen babası Cenk ve annesi Behice Ok, gözyaşlarına boğuldu. İki çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan Ok çiftinin feryatları, görenlerin yüreğini burktu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Ok'un olay günü birlikte olduğu motosikleti kullanan arkadaşının tespit edilip  bulunması için çalışma başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle