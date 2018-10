Yolda kalan Lamborghini’yi iten İBB işçileri o anları anlattı

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Levent’teki Büyükdere Caddesi'nde yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki Lamborghini marka otomobil bozularak yolda kaldı. Trafiğin en işlek olduğu saatte bozulan milyonluk araç kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğüne bağlı Düşey Trafik Levhalama ekibinde çalışan Birol Tosun, Recep Aykut ve Serkan Çalışır sol şeritte arıza yapan bir aracın kendilerinden yardım istediğini gördü. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına harekete geçen işçiler milyonluk aracı iterek sağ şeride götürdü. Belki de hergün benzer olaylarda vatandaşlara yardım eden İBB işçileri aracı sağa çektikten sonra işlerini yapmaya devam etti. Olayın ardından kameralara konuşan yardımsever işçiler, gönül belediyeciliği anlayışıyla yardım bekleyen vatandaşlar için her an göreve hazır olduklarını söyledi.

“TRAFİĞİN AKIŞINI ENGELLEMEMEK ADINA YARDIMCI OLDUK”

İBB Trafik Müdürlüğü personellerinden Recep Aykut, “Sol şeritte arıza olan bir araç yardım istedi bizden. O sırada arkadan gelen araçlar kornaya basıyordu. Biz de arkadaşlarla kendisine yardım ettik. Biraz meşakkatli oldu ama aracı çektik. Bize teşekkür etti. Bu şekilde bir nebze trafiğin sıkışmasını engelledik. Arızadan kaynaklı olduğunu söyledi. Araba çalışıyordu. Vitese geçmediği için sıkıntı olmuş. Trafiğin akışını engellememek adına yardımcı olduk” dedi.

“Arabadaki vatandaş yardım edin diye bağırıyordu”

Gönül belediyecileri olarak bu işi yaptıklarının altını çizen Birol Tosun, “Her konuda yardımcı oluyoruz. O da bir tesadüf oldu. Çok korna basıldı. Ses ve gürültü oldu. Kaza, bela bir şey olmasın diye yardım ettik. Beyaz Masa olarak trafik levhalarıyla uğraşıyorduk. Çok karıştı orası. Onu görünce arabadaki vatandaş yardım edin diye bağırıyordu. Arkadaş da sesi duyunca yardım ettik” dedi.

“BUGÜN YARDIMCI OLDUĞUMUZ BELKİ PAHALI BİR ARABA AMA BİZ BUNLARA DİKKAT ETMİYORUZ”

Her vatandaşa ayırt etmeksizin yardım ettiklerini ifade eden Serkan Çalışır, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere vermiş olduğu ilk talimat gönül belediyeciliği olmuştur. Her gün bu anlayışla yola çıkıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet vermek için burada bulunuyoruz. Çok karşılaşıyoruz. Gerek yaşlı olsun, gerek araba arızası olsun, elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz. Bugün yardımcı olduğumuz belki pahalı bir araba ama biz bunlara dikkat etmiyoruz. Vatandaş gözüyle baktığımız için o anlayışla karşılıyoruz. Kim olursa olsun her zaman yardımcı oluyoruz” diye konuştu.