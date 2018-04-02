Yolda gören şikâyet etti, 37'i araca birden ceza kesildi...

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkisinde dün saat 12.30 sıralarında düğün konvoyu bütün şeritleri kapatıp düşük hızda ilerledi. Şeritlerin de kapatıldığını gören diğer sürücüler durumu polise bildirdi.

Otoyolda bulunan trafik kameraları ile de tespit edilen 37 araçlık konvoy Mahmutbey Gişelerde polis kontrolünde durduruldu. Polis ekipleri konvoyda bulunan bütün araçların gelin arabası gibi süslendiğini görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı.

KONVOYDAKİ ARAÇLARA CEZA KESİLDİ

Polis, konvoyda bulunan araçlara 'trafiği tehlikeye düşürmek'ten 108'er lira ceza kesti. 37 araçlık konvoya ceza kesilmesi bir saat sürmesi nedeniyle gelin ve damat düğüne geç kaldı.

Damat Oğuzhan Şahin "Ne olduğunu bilmiyoruz. Polisler çevirdi ve bir ton ceza yazdılar. Düğüne geç kaldık. Biz bir kötülük yapmadık sadece konvoy halinde gidiyorduk. '1 Nisan şakası' zannettik. Şaka değilmiş ceza yazdılar gönderdiler" diye konuştu.

MAKBUZLARI GELİN VE DAMADA TAKTILAR

Gelin Selin Demir "Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim’ dedi.

Bu sırada düğün konvoyunun durduğunu gören çevredeki çocuklar da gelin ve damattan para istedi. Konvoyda bulunan bazı araçlar çalışmayınca çevredeki vatandaşların aracı iterek çalıştırmaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. İşlemleri tamamlanan düğün konvoyu gecikmeli de olsa düğün salonuna doğru yola çıktı.

Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin düğünü Bağcılar'da bir salonda gerçekleşti. Düğüne ceza yedikten sonra gelenler, ceza makbuzlarını damada taktı. Bu durum salondaki davetlilerin alkış ve gülüşmelerine neden oldu.

1 NİSAN ŞAKASI ZANNETTİK

Esenyurt'tan Bağcılar'daki düğün salonuna gelmek için yola çıktıklarını söyleyen damat Oğuzhan Şahin, kalabalık olduğumuz için yoğun trafik vardı. Mahmutbey gişelerinde polisler çevirdi. Bütün arkadaşlarıma ceza yazdı. Buradakilerin 2-3 katı ceza var. 1 Nisan şakası yapıyorlar, zannettik. 1 Nisan şakası olmadığını anladık. Bu arada ehliyetim de kayboldu" diye konuştu.

GELİN: GÜZEL BİR ANI OLDU

Gelin Selin Demir ise önce korktuğunu ifade ederek, "Sonra şaşırdım. Güzel bir anı oldu. 1 Nisan şakası zannetim" dedi.

Oğuzhan Şahin ve Selin Demir çiftinin düğünleri bu eğlenceli anların ardından kaldığı yerden devam etti.