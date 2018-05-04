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    Yolda dehşet dakikaları...Bir anda alev aldı

    İHA
    04.05.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Niğde'de kamyona arkadan çarpan bal mumu yüklü tır, alev alev yandı.

    Yangın, gece saatlerinde Niğde-Adana otoyolu Basmakçı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Servet Ü. (31) yönetimindeki 33 KNB 42 plakalı tır, Hakan G.'nin (21) kullandığı 63 EY 341 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yanmaya başladı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın alev topuna döndüğü yangında itfaiye ekipleri 1,5 saat sonra yangını söndürebildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapanan Adana-Niğde otoyolu söndürme çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

    Etiketler: gündem
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