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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail ÖZTÜRK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)
19.06.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Yolda buldukları çanta hayatlarını kararttı

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Yolda buldukları çanta hayatlarını kararttı

HOLLANDA'dan gelip Türkiye’ye yerleşen, Türk vatandaşı ve Müslüman olup 'Can' ismini alan Avrupa eski Halter Şampiyonu Can Van Der Meer'in (61) eşiyle birlikte yolda bulup, polise teslim ettiği çanta nedeniyle hayatı karardı. Sahibinin, çantadaki 2 bin liranın kayıp olduğunu belirtip şikayetçi olduğu Can Van Der Meer, 'Açık alandan hırsızlık' suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Antalya'dan dava için Yalova'ya gelen çift, asıl mağdurun kendileri olduğunu söyledi.

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  • Yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı
  • Yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı
  • Yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı
  • Yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hollanda'dan gelip Türkiye'ye yerleşen, Türk vatandaşı ve Müslüman olup ‘Can’ ismini alan 1997 Avrupa Halter Şampiyonu Can Van Der Meer, Türk eşi Ferdane Van Der Meer (52) ile geçen yıl 26 Şubat'ta, Antalya'dan, bir dönem yaşadıkları Yalova'nın Çınarcık ilçesine akraba ziyaretine geldi. Çift, yazlıklarına giderken yolda bir el çantası buldu.

Çantanın içine bakan çift, içerisinde yaklaşık 15 kredi kartının olduğunu gördü. Can Van Der Meer ve eşi, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek çantayı teslim etti. Jandarmanın karakola çağırdığı çantanın sahibi M.G., 2 bin liranın eksik olduğunu söyleyip, şikayetçi oldu. 

Çift olaydan 2-3 saat sonra polis ekipleri tarafından Çınarcık Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Emniyete giden çift, şoke oldu. M.G.'nin kendilerinden şikayetçi olduğunu öğrendi. 

DAVA İÇİN ANTALYA'DAN GELDİLER

Can Van Der Meer hakkında 'Açık alandan hırsızlık” suçlamasıyla Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması için çift, yaşadıkları Antalya'dan Yalova'ya geldi.

Yaşadıklarını anlatarak sitem eden Ferdane Van Der Meer, "Kafam ıslak bir şekilde karakola gittim. ‘Bu beyefendi sizden şikâyetçi’ dediler. ‘Neden?’ dedim. Çantasında 2 bin TL para varmış. Biz çantayı bulduğumuz şekilde teslim ettik. Şimdi buradan herkese tüm Türkiye’ye soruyorum. Bir insan bir hırsızlık yapıyorsa veya bir çanta bulup bir yere götürüyorsa, içinde para varsa, bu parayı alıp da ondan sonra o çantayı götürüp kendi elleriyle verir mi? Hiçbir insan bunu yapmaz.

Alırım parayı, atarım çantayı ya da yakarım. İzimi kaybettiririm. Niye gidip kocamla teslim edeyim. Böyle bir saçmalık var mı? Benim eşim 61 yaşında. Bu yaşa kadar hiçbir suça karışmamış. Yurt dışında iki üniversite bitirmiş, iç ve dış mimar olan bir insan. Böyle bir paraya ihtiyacımız yok Allah’ıma bin şükür. Ne kadar üzgün.

Ben sırf bu iş için Antalya’dan çıkıp Yalova’ya kadar sakat halimle geldim. Diz kapaklarıma kök hücre yapılacaktı yaptıramadım. Kan tüpleri elimde o şekilde çıktım ve bu iş için Yalova’ya geldim" dedi.

Fethiye’de de eşinin apar topar karakola götürüldüğünü söyleyen Meer, olayın asıl mağdurunun kendileri olduğunu belirtti. 

Can Van Der Meer ise "Umarım hâkim gerekli cevabı verir" dedi. 

Davanın görülen ilk duruşmasında Can Van Der Meer suçlamaları reddetti. Dava ertelendi.

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