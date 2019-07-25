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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.07.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Yolcunun başı yere düştü! Şoför fark eder etmez...

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Isparta’da özel halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirmek için aracını ambulans gibi kullandı. Duyarlı şoförün güzergah değiştirerek, zamanında sağlık merkezine yetiştirdiği kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

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  • Yolcunun başı yere düştü Şoför fark eder etmez...
  • Yolcunun başı yere düştü Şoför fark eder etmez...
  • Yolcunun başı yere düştü Şoför fark eder etmez...
  • Yolcunun başı yere düştü Şoför fark eder etmez...
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Olay, 17 Temmuz 2019 tarihinde Isparta kent merkezinde yaşandı. Sınırlı Sorumlu (S.S.) 18 Nolu Özel Halk Otobüs Kooperatifi’nde çalışan Salih Çevik, 31 nolu hatta çalıştığı esnada, aracına kızıyla birlikte yolcu olarak binen vatandaşlardan biri fenalaştı.

Yolcuların kendisine haber vermesiyle durumu fark eden özel halk otobüsü şoförü Salih Çevik, o esnada kalp krizi geçirdiği belirtilen vatandaş için gözünü kırpmadan güzergah değiştirerek, otobüsü bir ambulans gibi sağlık merkezine sürdü.

O esnada sürücü ve yolcular, olayı 112 Acil Servis Ekiplerine de haber verdi.

Sağlık merkezinin önünde ilk müdahalesi yapılan yolcu, daha sonra şoför ve beraberindekiler tarafından otobüsten indirilerek, ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan kalp krizi geçiren vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

ÇEVİK: “ÖNEMLİ OLAN YOLCUMUZU SAĞLIĞINA KAVUŞTURMAKTI, BUNU YAPTIĞIMIZA İNANIYORUM”

Halk otobüsünü 112 Acil Servis Ekibi ambulansı gibi gidebildiği en hızlı şekliyle sağlık merkezine süren şoför Salih Çevik İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne yaptığı açıklamada, “S.S.18 Nolu Halk Otobüsü Kooperatifi’nde 9 yıldır şoför olarak çalışmaktayım.

Bizim birinci vazifemiz, yolcularımıza güvenlik bir yolculuk ve ulaşım sağlamak. O gün (17 Temmuz günü) Halife Sultan hattında çalışıyordum. Yolcumuzun rahatsızlandığını gördüm. Hemen müdahale etmeyi düşündüm ama ağzından köpük geliyordu.

Elimi boğazı attım, bir şey olmadığını görünce, hemen Halıkent Sağlık Ocağı’na götürerek, orada gerekli müdahaleleri yaptırdık. Bunun vicdani boyutu çok önemli. Önemli olan yolcumuzu sağlığına kavuşturmaktı, bunu yaptığımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN YOLCUMUZU ORAYA GÖTÜRMEYİ TERCİH ETTİM”

O gün yaşadıklarını kullandığı otobüste detaylarıyla anlatan şoför Çevik, “Çalıştığım Halife Sultan güzergahında sağlık ocağımız vardı, biliyordum ama bunun vicdani boyutu önemliydi. Ben hiç tereddüt etmeden yolcumuzu oraya götürmeyi tercih ettim. Bunu yaparken de zaten telsiz ve telefonla kooperatif yöneticilerimiz ve ilgili yerlere haber verdim. 112’yi aradığımızda sağlık merkezinde buluşacağımızı söyledik. Biz varana kadar onlar da gelmiş zaten, gerekli müdahale yapıldı. Allah korusun öledebilirdi.

O yüzden bunun vicdani boyutu çok önemliydi. Benim de vicdanım el vermedi. Bu yüzden bunun vicdani boyutu çok önemliydi. Yolcularımız sağ olsunlar tepki vermediler, onlar da gerekli hassasiyeti gösterdiler. Onlar da müdahale ettiler, yardımcı oldular ve acil bir şekilde yolcumuzu götürdük. Allah şifasını versin inşallah” dedi. 

“TÜM ŞOFÖRLER OLARAK, ACİL DURUMDA İLK MÜDAHALE YAPABİLECEK, UYGULAYABİLECEK KAPASİTEDEYİZ”

Aldıkları eğitimler sayesinde ilk müdahale konusunda tüm şoförlerin gerekli donanıma sahip olduğunu aktaran Çevik, ayrıca şunları söyledi:

“Kooperatifimizde, yönetim tarafından her ay olmasa bile 2 ayda veya 3 ayda bir, yangın ve ilk yardım yönünde eğitimlerimiz oluyor. Burada eğitimlerimizi alıyoruz. Gerektiği zamanlarda, şoför arkadaşlarımızla birlikte gerekli müdahaleleri kendimiz de yapabilecek ve uygulayabilecek kapasitedeyiz. Herkes eğitimini aldığı için gerekli müdahaleleri hepsi yapabilirler”. 

DAŞDÖNER: “ŞOFÖRÜMÜZÜN YAPMIŞ OLDUĞU BU DAVRANIŞ BİZLERİ GERÇEKTEN ÇOK MUTLU ETTİ”

Isparta Belediyesi S.S.18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Daşdöner ise, “17 Temmuz günü, ilimiz 31 numaralı hattımızda çalışan Salih Çevik isimli şoförümüz seyir esnasındayken, otobüsteki biryolcumuz aniden rahatsızlanıyor. Bunu fark eden şoförümüz hemen olaya müdahil oluyor. Önce hasta yolcuyu kontrol ediyor, daha sonra bizim komuta kontrol merkezimize bilgi vererek, trafikte de yoğun bir çaba göstererek yolcuyu en yakın sağlık merkezine ulaştırıyor. Şoförümüzün yapmış olduğu bu davranış bizleri gerçekten çok mutlu etti” dedi.

“Bizler kooperatif olarak, Isparta Belediyemizin öncülüğünde tüm şoförlerimize, zaman zaman gerek ilkyardım, gerek yangın, gerekse böyle durumlarda nasıl davranacakları ile ilgili eğitimleri veriyoruz” diyen Başkan Faruk Daşdöner, “Şoförümüzün de bunları idrak ederek, olaya anında müdahale etmesi ve yolcumuzun hayatını kurtarması, bizleri çok mutlu etmiştir. Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi olarak bizim sloganımız, ‘Kaliteli hizmet, güvenli ulaşım’. Bu konuda her zaman kalitemizi artırmaya, çalışmaya yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Tüm yolcularımız güvenle otobüslerimize binebilirler” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN”

Daşdöner son olarak, bu davranışı ödüllendirdiklerini ve tüm Türkiye’deki diğer halk otobüsü şoförleri için örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Şoför kardeşimiz bir ödülü hak etti ve yönetimimiz ile üyelerimizin de öncülüğünde bir hediye takdim ettik. Bir nebze de olsa onu onore etmek istedik. İnşallah bu yapmış olduğu davranış, tüm Türkiye’deki diğer halk otobüsü şoförlerine de örnek olur ve tüm şoförlerimiz aynı duyarlılığı gösterirler.” 

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