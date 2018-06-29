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    Yolculuğumuz devam edecek

    ANKARA
    29.06.2018 - 00:13 | Son Güncelleme:

    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından “Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek yolculuğumuz devam edecek” paylaşımını yaparak, kendisine destek verenlere teşekkür edip açıklamalarda bulundu.

    Seçim kampanyasında çekilen görüntülerle hazırlanan bir videoyu paylaşan İnce, “Hepimizin Türkiye’si için oy veren milyonlara, her gün mesaj yollayan, sosyal medyadan desteğini ve birlikte yürüme kararını paylaşan yüz binlere teşekkür ederim.

    Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da Cumhurbaşkanlığı Seçim Hesabı’na yapılan bağışlarla okul/yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul/yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir” ifadesini kullandı.

    Etiketler: muharrem ince , CHP , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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