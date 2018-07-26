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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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BAĞDAT (AA)
26.07.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Yolcu uçağında panik anları! Pilotlar yumruk yumruğa kavgaya tutuştu

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Yolcu uçağında panik anları! Pilotlar yumruk yumruğa kavgaya tutuştu
Fotoğraf: Temsili

Irak'ta seyir halindeki uçakta yemek yüzünden yumruk yumruğa kavga eden iki pilot, yolcuların güvenliğini tehlikeye attı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 157 yolcu taşıyan Irak Hava Yolları'na ait Meşhed(İran)-Bağdat seferini yapan uçakta iki pilot arasında yemek yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olaya ilişkin yolcuların çektiği bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bağırışların duyulduğu görüntülerde kokpit kapısında kan izleri de dikkati çekti. Pilotların uçuş güvenliğini tehlikeye atan kavgası, bir anda ülkede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, olayın kamuoyuna yansımasının ardından kavga eden iki pilotun da lisanslarının iptal edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaptan pilot Raad Muhammed Yakub'un emekliye sevk edildiği, yardımcı pilot Ali Ahmed Salih Tiveciri'nin de görevine son verildiği kaydedildi.

 

 

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