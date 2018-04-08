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    Yolcu otobüsü devrildi... 1 ölü ve yaralılar var

    Hürriyet Haber
    08.04.2018 - 07:39 | Son Güncelleme:

    Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Pamukkale firmasına ait 07 MHG 22 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.  Öte yandan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

    Etiketler: Kaza , gündem
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