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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ-İsmail SEYMEN/ DHA
13.04.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Yolcu otobüsü, demir yüklü kamyona çarptı: 2'si ağır 20 yaralı

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Yolcu otobüsü, demir yüklü kamyona çarptı: 2'si ağır 20 yaralı

BURSA'da yolcu otobüsünün demir yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Kazada araçta sıkışan otobüs şoförü, güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gemlik-Balıkesir yolu kuzey gişelerinde meydana geldi. İstanbul’dan 36 yolcu ile Balıkesir yönüne giden Kubilay Kaya (51) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 10 VV 919 plakalı otobüs, iddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki Ahmet Eker’in (30) idaresindeki 34 HZ 3664 plakalı demir yüklü kamyona çarptı. Kazada, camları kırılıp, ön bölümü ezilen otobüste sıkışan sürücü ve muavin ile birlikte 18 yolcu yaralandı. Otobüs şoförü, olay yerindeki bir TIR'a bağlanan ön bölümün çekilmesi ile kurtarılırken, yaralılar yol kenarında ambulans bekledi. Gelen ambulanslar ile yaralılar hastanelere kaldırılırken, otobüs şoförü ve ismi henüz öğrenilemeyen muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SÜRÜCÜ VE MUAVİN KURTARILAMADI

Bursa'da yolcu otobüsünün demir yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan şoför Kubilay Kaya (51) ile muavin Doğukan Kocaoğlu (25) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yaralanan 18 yolcunun tedavisi devam ederken, otobüs çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yolcu otobüsü, demir yüklü kamyona çarptı: 2si ağır 20 yaralı

Yolcu otobüsü, demir yüklü kamyona çarptı: 2si ağır 20 yaralı


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