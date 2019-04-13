Yolcu otobüsü, demir yüklü kamyona çarptı: 2'si ağır 20 yaralı
BURSA'da yolcu otobüsünün demir yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. Kazada araçta sıkışan otobüs şoförü, güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Gemlik-Balıkesir yolu kuzey gişelerinde meydana geldi. İstanbul’dan 36 yolcu ile Balıkesir yönüne giden Kubilay Kaya (51) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 10 VV 919 plakalı otobüs, iddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki Ahmet Eker’in (30) idaresindeki 34 HZ 3664 plakalı demir yüklü kamyona çarptı. Kazada, camları kırılıp, ön bölümü ezilen otobüste sıkışan sürücü ve muavin ile birlikte 18 yolcu yaralandı. Otobüs şoförü, olay yerindeki bir TIR'a bağlanan ön bölümün çekilmesi ile kurtarılırken, yaralılar yol kenarında ambulans bekledi. Gelen ambulanslar ile yaralılar hastanelere kaldırılırken, otobüs şoförü ve ismi henüz öğrenilemeyen muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
SÜRÜCÜ VE MUAVİN KURTARILAMADI
Bursa'da yolcu otobüsünün demir yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan şoför Kubilay Kaya (51) ile muavin Doğukan Kocaoğlu (25) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yaralanan 18 yolcunun tedavisi devam ederken, otobüs çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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