MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYolcu minibüsü şarampole yuvarlandı... Yaralılar var
GeriGündem Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı... Yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 01.01.2020 - 11:46,Son Güncelleme:/

Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı... Yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı... Yaralılar var

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap'tan Şırnak merkeze yolcu taşıyan Erman Argan yönetimindeki 21 BG 731 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı... Yaralılar var


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle