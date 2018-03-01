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    Yolcu minibüsü çaya uçtu

    DHA
    01.03.2018 - 18:30 | Son Güncelleme:

    Batman-Siirt şehir sınırında bulunan İkiköprü Beldesi yakınlarında bir yolcu minibüsü Garzan Çayı'na uçtu. Minibüste yolcular bulunurken, yolcu sayısı henüz bilinmiyor. Kaza yerine ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Ayrıntılar geliyor

    Etiketler: Batman , Siirt , yolcu minibüsü , son dakika
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