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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA-AA
19.08.2018 - 18:01, Son Güncelleme:

Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı, çok sayıda yaralı ve ölü var

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Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı, çok sayıda yaralı ve ölü var

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 74 BHD 207 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Kapısuyu mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metre yükseklikten şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı.  Arama kurtarma, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden halat yardımıyla çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kazanın meydana geldiği dik yamaçtaki kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor. 

"Çevrede ciddi arama çalışması yapılması gerekiyor" 

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nusret Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Cide istikametine giden minibüsün, köylerinde bayramlaşmaya giden vatandaşları taşıdığını belirtti. Kazanın oluşumunda ilk bakışta şoför hatası olabileceğinin değerlendirilebileceğini ifade eden Dirim, "Şu ana kadar tespit edilen 3 vefat, 19 yaralı var. Şu an arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevrede ciddi arama çalışması yapılması gerekiyor çünkü araç çok hızlı bir şekilde yuvarlanmış. Çevreye dağılmış yaralı ve vefat eden vatandaşların olabileceği düşüncesiyle araştırma yapmak lazım." diye konuştu. 

Vali Dirim, vatandaşların da olaya duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Herkes üzerine düşeni yapıp, bir an önce kurtarma işlemlerinin bitirilmesi için çalışıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.
 
Bu arada İl Emniyet Müdürü Ogün Vural ve İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı da olay yerinde incelemelerde bulundu. 

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