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    Yola çıkanlara sürpriz... İstanbul'da göz gözü görmüyor

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 18:19 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran sisi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Deniz ulaşımı yapılamazken yollarda sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşıyor.

    İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. İstanbul Boğazı kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

    İş çıkışı bastıran yoğun sis sürücülere de yollarda zor anlar yaşatıyor. Sürücülerin yavaşlaması özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

    İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzeyinde Türkeli Kavak civarı yoğun sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden ötürü gemi geçişleri 28 Mart tarihinde saat 15.50'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

    YAĞIŞ GELİYOR

    Marmara Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge bu akşam saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek.

    Bu akşam saatlerinde bölgede başlayacak yağışların yarın Trakya dışında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde (21-50 mm) kuvvetli olması öngörülen yağışlı sistemin 30 Mart'ta bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.  Kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım ile yerel dolu yağışı risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

    Yola çıkanlara sürpriz... İstanbulda göz gözü görmüyor

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    Etiketler: hava durumu , yol durumu , gündem
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