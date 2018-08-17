Yola çıkacaklar dikkat
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği, ‘Bu bayramda kurban siz olmayın’ sloganıyla bayramda yola çıkacaklara trafik uyarılarında bulundu. Geçen bayram 10 günlük tatilde meydana gelen kazalarda 122 kişinin yaşamını yitirdiğini, 617 kişinin de yaralandığını anımsatan derneğin sürücülere uyarıları şöyle:
AĞIR YEMEK YEMEYİN
- Gündüz araç kullanılmasına özen gösterilmelidir.
- Yola çıkarken ağır yemekler yenmemeli, sulu gıdalar, meyve ve salatalar tercih edilmelidir.
- Araç kullanırken bir şeyler atıştırmamalı, yola çıkarken ve mola yerlerinde uyku getirecek ayran veya yoğurt alınmamalıdır. Molalarda çay, kahve ve limonata tercih edilmelidir.
TERLİK GİYMEYİN
- Sürücü rahat edeceği keten ve pamuklu giysileri tercih etmelidir. Terlik giyilmemeli, fren ve debriyajda sorun olmayacak spor ayakkabı tercih edilmelidir.
- 200/250 kilometrede bir veya en fazla 3 saat araç sürüşü sonrası, mola verilmelidir.
- Sürücüler kullandıkları ilaçların uyku getirme ve konsantrasyon bozma özellikleri olup olmadığını incelenmelidir.
- 10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtunuz ve emniyet kemerlerini bağlayınız. Çocuklar için mutlaka oto koltuğu kullanınız.
- Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takınız ve diğer yolcular da dahil olmak üzere cep telefonu kullanmayınız.
Geçtiğimiz yıl Karaman’da yaşanan kazada, bayram tatiline giden Erdem ailesinin 3 yaşındaki çocukları Selen hayatını kaybetmişti.
TAKİP MESAFESİNİ KORUYUN
- Takip mesafeniz hızınızın yarısı kadar olmalıdır. 100 kilometre hızda öndeki araç ile 50 metre mesafe bırakmalısınız. Bölünmüş yollarda (duble yol) hız sınırları otomobiller için azami 110 kilometre, yerleşim yerlerinden geçerken hız sınırınız azami 50 kilometre olmasına dikkat ediniz.
- Bayram tatiline giderken araç bakımları yapılmalı, lastik basınçları kontrol edilmeli. Yolcu ve yük miktarı araç ruhsatındaki değerleri geçmemeli, emniyet kemeri mutlaka takılmalı, bagajdaki yük sabitlenmelidir.
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