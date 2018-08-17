Yola çıkacaklar dikkat

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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ANKARA
17.08.2018 - 21:31, Son Güncelleme:

Yola çıkacaklar dikkat

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Yola çıkacaklar dikkat

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği, ‘Bu bayramda kurban siz olmayın’ sloganıyla bayramda yola çıkacaklara trafik uyarılarında bulundu. Geçen bayram 10 günlük tatilde meydana gelen kazalarda 122 kişinin yaşamını yitirdiğini, 617 kişinin de yaralandığını anımsatan derneğin sürücülere uyarıları şöyle:

AĞIR YEMEK YEMEYİN
- Gündüz araç kullanılmasına özen gösterilmelidir.

- Yola çıkarken ağır yemekler yenmemeli, sulu gıdalar, meyve ve salatalar tercih edilmelidir.

- Araç kullanırken bir şeyler atıştırmamalı, yola çıkarken ve mola yerlerinde uyku getirecek ayran veya yoğurt alınmamalıdır. Molalarda çay, kahve ve limonata tercih edilmelidir.

TERLİK GİYMEYİN
- Sürücü rahat edeceği keten ve pamuklu giysileri tercih etmelidir. Terlik giyilmemeli, fren ve debriyajda sorun olmayacak spor ayakkabı tercih edilmelidir.

- 200/250 kilometrede bir veya en fazla 3 saat araç sürüşü sonrası, mola verilmelidir.

- Sürücüler kullandıkları ilaçların uyku getirme ve konsantrasyon bozma özellikleri olup olmadığını incelenmelidir.

- 10 yaşından küçük çocuklarınızı mutlaka arka koltuğa oturtunuz ve emniyet kemerlerini bağlayınız. Çocuklar için mutlaka oto koltuğu kullanınız.

- Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takınız ve diğer yolcular da dahil olmak üzere cep telefonu kullanmayınız. 

Yola çıkacaklar dikkat
Geçtiğimiz yıl Karaman’da yaşanan kazada, bayram tatiline giden Erdem ailesinin 3 yaşındaki çocukları Selen hayatını kaybetmişti.

TAKİP MESAFESİNİ KORUYUN
- Takip mesafeniz hızınızın yarısı kadar olmalıdır. 100 kilometre hızda öndeki araç ile 50 metre mesafe bırakmalısınız.  Bölünmüş yollarda (duble yol) hız sınırları otomobiller için azami 110 kilometre, yerleşim yerlerinden geçerken hız sınırınız azami 50 kilometre olmasına dikkat ediniz.

- Bayram tatiline giderken araç bakımları yapılmalı, lastik basınçları kontrol edilmeli. Yolcu ve yük miktarı araç ruhsatındaki değerleri geçmemeli, emniyet kemeri mutlaka takılmalı, bagajdaki yük sabitlenmelidir.

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