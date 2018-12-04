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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Muammer İRTEM/DHA
04.12.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Trafikte akılalmaz olay! Öldürdüler...

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki grup arasında yol verme yüzünden çıkan kavgada Özkan Hoşgün (26) tabancayla kalbinden vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelileri kaçarken, baba Osman Hoşgün, oğlunu vuran ve silahı veren kişinin bulunmasını istedi.

Olay, Cumartesi günü merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yolda araçlarıyla seyir halinde olan iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı çıkarıp, iddiaya göre, yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı kavga ettiği Özkan Hoşgün'e doğrultup ateşledi. Kalbinden tek kurşunla yaralanan Hoşgün, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan Hoşgün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, bir vatanadşanı çektiği kavga görüntülerini de incelemeye aldı.

'BU 2 KİŞİYİ BULSUNLAR'

Silahla vurularak hayatını kaybeden Özkan Hoşgün’ün babası Osman Hoşgün, Oğlunu vuran kişinin bir an önce bulunup ceza almasını istedi. Hoşgün, "Ben Özkan Hoşgün’ün babasıyım. Benim oğlum kaynakçıydı. Kayınbiraderimin oğlu askerden geldi. Oğlum da olay olduğu gece onu gezdirmek için dışarı çıkmıştı. Kayınbiraderimin oğlu bugün tekrar askere gitti. Olaydaki kişilerin yakalanmasını istiyorum. O 2 kişiyi istiyorum, silahı vereni ve silahla vuranı. Benim devletim çok büyük. 10 yıl, 20 yıl ne kadar ceza alırlarsa görmek istiyorum. Bu iki kişiyi bulsunlar. Bana desinler ki ‘katil 25 yıl ceza yedi’ ben o zaman rahatım" dedi.

Trafikte akılalmaz olay Öldürdüler...


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