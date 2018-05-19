Yol verme kavgasında dehşet!

İddialara göre, Kadir Gürer, dün sabah saatlerinde, sipariş edilen eşyaları indirmek için Güngören, Haznedar Caddesine geldi. Sipariş edilen beyaz eşyayı indirdiği sırada Egemen K. aracıyla sokaktan geçmek için yol istedi. Gürer, çok kısa bir işi kaldığını biraz beklemesini istedi. Egemen K. bu isteği kabul etmedi ve aralarında kavga başladı.

Yaşanan kavganın ardından Egemen K. sokaktan ayrıldı. Egemen K. bir süre sonra araçla kavga ettiği yere tekrar geldi. Yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Kadir Gürer'e peş peşe ateş etti. Yaralanan Gürer bir süre koştu ve yere yığıldı. Egemen K. olay yerinden kaçarken, Gürer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güngören Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından Egemen K'yı, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Uyuşturucu kullanmaktan Emniyette kaydı olan Egemen K'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.