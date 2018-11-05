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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
05.11.2018 - 17:52, Son Güncelleme:

Yol verme kavgası kötü bitti

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Yol verme kavgası kötü bitti

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Uğur Karaarslan (23), aldığı darbe ile yere düştü. Karaarslan, bu sırada arkadan gelen otomobilin altında kalarak yaralandı. Uğur Karaarslan, olay yerinden geçen hemşire ve doktorların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Süleymanlar Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 67 LG 892 plakalı otomobilin sürücüsü Erdinç D., Bozahane yönüne giderken motosiklet sürücüsü Uğur Karaarslan ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmaya Kararslan’ın yanındaki arkadaşı da katıldı. Taraflar araçlarını durdurup indikten sonra kavga etti. Kavga sırasında Uğur Karaarslan, otomobil sürücüsü Erdinç D.’nin darbesi ile yere düştü.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Yere yığılan Karaarslan, arkadan gelen Mahmure Ötgüç yönetimindeki otomobilin altında kaldı. Metrelerce sürüklenerek yaralanan Uğur Karaarslan’ın yardımına, olay yerinden geçen hemşire ve doktorlar müdahale etti. Yerde sabit bekletilen ve hemşireler tarafından konuşturulmaya çalışılan Karaarslan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedaviye alındı. Uğur Karaarslan’ın kolunda kırık olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

’KENDİMİ KORUDUM’

Kavganın taraflarından Erdinç D., motosikletteki iki kişinin kendisine saldırdığını, kendisini savunmak için Karaarslan’a vurduğunu ileri sürdü. Otomobil sürücüleri Erdinç D. ile işitme engelli Mahmure Ötgüç, ifade için polis merkezine götürüldü. Polis olaya karışan diğer genci arama çalışması başlattı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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