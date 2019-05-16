Yol verme cinayeti sanığından şok sözler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYol verme cinayeti sanığından şok sözler!
GeriGündem Yol verme cinayeti sanığından şok sözler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
16.05.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Yol verme cinayeti sanığından şok sözler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yol verme cinayeti sanığından şok sözler!

BURSA'da, yol verme yüzünden çıkan kavgada Özkan Hoşgün'ü (26) kalbinden tabancayla vurarak öldürmekle suçlanan 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Firari durumda bulunan Ferhat Civaş’ın katılmadığı duruşmada sanıklardan Kenan Mahken, Özkan Hoşgün'ü, Arda Tırkaz'ın vurduğunu söyledi. Arda Tırkaz ise "Önce ayağına doğru ateş ettim. Üzerime gelirken  gözlerim kararıyordu. Gözlerimi açtığımda Özkan yerdeydi" dedi.

8
  • Yol verme cinayeti sanığı: Gözlerimi açtığımda yerdeydi
  • Yol verme cinayeti sanığı: Gözlerimi açtığımda yerdeydi
  • Yol verme cinayeti sanığı: Gözlerimi açtığımda yerdeydi
  • Yol verme cinayeti sanığı: Gözlerimi açtığımda yerdeydi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cinayet, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde geçen yıl Aralık ayında meydana geldi. İddiaya göre, aynı yolda ilerleyen 2 araçta bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya döndü ve taraflar birbirlerine sopayla saldırdı. Bu sırada gruptakilerden biri, üzerindeki tabancayı çıkararak, yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı Özkan Hoşgün'e ateşledi. Kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hoşgün, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Sube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü izlemeleri sonucunda, silahı ateşleyenin Arda Tırkaz (24), silahı veren şüphelinin de Kenan Mahken olduğunu (26) belirleyip yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Arda Tırkaz ile Kenan Mahken tutuklanırken, firarda bulunan Ferhat Civaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Arda Tırkaz ile Kenan Mahken hâkim önüne çıktı. Duruşmaya sanıklar ile avukatları, öldürülen Özkan Hoşgün’ün anne ve babasının avukatları Yücel Akgül Seray Erdinç katıldı.

Yol verme tartışması can aldı
daha fazla video için

'SİLAHI YANIMA GELEN ARDA’YA VERDİM'

Cinayet gecesi birçok eğlence yerinde alkol aldıklarını belirten Kenan Mahken, olay gecesini şöyle anlattı:

"Yolda beyaz renkli araçtan yüksek sesli müzik geliyordu. Yanımda durdu. Ölen şahıs 'Neye bakıyorsun, ..ç' diyerek küfür etti. 'Ne diyorsun' diyerek karşılık verdim. Ölen kişi, arabadan beysbol sopasını alıp aşağıya indi.

Biz de aşağıya indik. Aralarında tartışma çıkan Arda ile Özkan birbirlerine vurmaya başladı. Diğer kişilerin katılımıyla kavga büyüdü. Özkan, Arda'ya beysbol sopasıyla vurdu. Özkan 'Silahı verin' deyince ben de Ferhat'tan silahı aldım.

Silahla ateş etmedim. Elimdeki silahı gören Özkan, 'Sık lan … sık' dedi. Belime koyduğum silahı yanıma gelen Arda isteyince verdim.

Arda, ölenin ayaklarına doğru ateş etti. Ölen saldırmaya devam edince bir el daha ateş edince yere düştüğünü görünce şok oldum. Aracıma binerek uzaklaştım."

'GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA ÖZKAN YERDE İDİ'

Ölenin beyzbol sopası ile kafasına vurduğunu belirten Arda Tırkaz ise "Kavga giderek büyüdü. Aldığım darbelerden dolayı bilincimi kaybetmek üzereydim. Ölen 'Silahı getirin' dedi. Kenan’a doğru yöneldi ve vurmaya başladı. Kenan silah ile geri geri gidiyordu. Daha sonra bana doğru yöneldi. Yine bana vurmaya başladı.

Ani hareket ile kendisine ben de vurdum. Elinden kurtulduğumda Kenan’dan silahı aldım. Bana 'Ne yapıyorsun, yapma' dedi. Silahı korkutmak için almıştım. Ölen ile başa çıkamadığım için ilk önce yere ateş ettim. Tepki göstererek ‘Yeter gidin’ dedim.

Gözlerim kararıyordu. Bilincimi kaybettim. Gözlerimi açtığımda kendime geldiğimde ise Özkan yerde yatıyordu. Amacım başa çıkamadığım saldırıda kendimi korumaktı" dedi.

Tanıkların dinlenmesinden sonra söz alan müşteki avukatı Seray Erdinç, "Hastaneden gelen darp raporlarında sanıkların darp edilmedikleri açıktır. Savunmaları kabul etmiyoruz.

Cinayet iştirak halinde işlenmiştir. Müvekkillerim halen olayın şokunu üzerinden atamamıştır. Bu nedenle duruşmaya katılmadım. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatları tarafından istenen tahliye isteklerinin reddine ve eksik evrakların tamamlanması ile halen firarda bulunan Ferhat Civaş’in yakalama emrinin beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Kadıköy'de korkunç olay! Kucağındaki bebeği bırakmıştı

İşte yeni askerlik

‘Drift’ terörü: 7 öğrenci yaralı! 'Kızlara hava atmak için...'

Sanıktan Şule Çet’in babasına utanmaz çıkış