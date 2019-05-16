Yol verme cinayeti sanığından şok sözler!
BURSA'da, yol verme yüzünden çıkan kavgada Özkan Hoşgün'ü (26) kalbinden tabancayla vurarak öldürmekle suçlanan 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Firari durumda bulunan Ferhat Civaş’ın katılmadığı duruşmada sanıklardan Kenan Mahken, Özkan Hoşgün'ü, Arda Tırkaz'ın vurduğunu söyledi. Arda Tırkaz ise "Önce ayağına doğru ateş ettim. Üzerime gelirken gözlerim kararıyordu. Gözlerimi açtığımda Özkan yerdeydi" dedi.
Cinayet, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde geçen yıl Aralık ayında meydana geldi. İddiaya göre, aynı yolda ilerleyen 2 araçta bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya döndü ve taraflar birbirlerine sopayla saldırdı. Bu sırada gruptakilerden biri, üzerindeki tabancayı çıkararak, yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı Özkan Hoşgün'e ateşledi. Kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hoşgün, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Sube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü izlemeleri sonucunda, silahı ateşleyenin Arda Tırkaz (24), silahı veren şüphelinin de Kenan Mahken olduğunu (26) belirleyip yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Arda Tırkaz ile Kenan Mahken tutuklanırken, firarda bulunan Ferhat Civaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Arda Tırkaz ile Kenan Mahken hâkim önüne çıktı. Duruşmaya sanıklar ile avukatları, öldürülen Özkan Hoşgün’ün anne ve babasının avukatları Yücel Akgül Seray Erdinç katıldı.
'SİLAHI YANIMA GELEN ARDA’YA VERDİM'
Cinayet gecesi birçok eğlence yerinde alkol aldıklarını belirten Kenan Mahken, olay gecesini şöyle anlattı:
"Yolda beyaz renkli araçtan yüksek sesli müzik geliyordu. Yanımda durdu. Ölen şahıs 'Neye bakıyorsun, ..ç' diyerek küfür etti. 'Ne diyorsun' diyerek karşılık verdim. Ölen kişi, arabadan beysbol sopasını alıp aşağıya indi.
Biz de aşağıya indik. Aralarında tartışma çıkan Arda ile Özkan birbirlerine vurmaya başladı. Diğer kişilerin katılımıyla kavga büyüdü. Özkan, Arda'ya beysbol sopasıyla vurdu. Özkan 'Silahı verin' deyince ben de Ferhat'tan silahı aldım.
Silahla ateş etmedim. Elimdeki silahı gören Özkan, 'Sık lan … sık' dedi. Belime koyduğum silahı yanıma gelen Arda isteyince verdim.
Arda, ölenin ayaklarına doğru ateş etti. Ölen saldırmaya devam edince bir el daha ateş edince yere düştüğünü görünce şok oldum. Aracıma binerek uzaklaştım."
'GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA ÖZKAN YERDE İDİ'
Ölenin beyzbol sopası ile kafasına vurduğunu belirten Arda Tırkaz ise "Kavga giderek büyüdü. Aldığım darbelerden dolayı bilincimi kaybetmek üzereydim. Ölen 'Silahı getirin' dedi. Kenan’a doğru yöneldi ve vurmaya başladı. Kenan silah ile geri geri gidiyordu. Daha sonra bana doğru yöneldi. Yine bana vurmaya başladı.
Ani hareket ile kendisine ben de vurdum. Elinden kurtulduğumda Kenan’dan silahı aldım. Bana 'Ne yapıyorsun, yapma' dedi. Silahı korkutmak için almıştım. Ölen ile başa çıkamadığım için ilk önce yere ateş ettim. Tepki göstererek ‘Yeter gidin’ dedim.
Gözlerim kararıyordu. Bilincimi kaybettim. Gözlerimi açtığımda kendime geldiğimde ise Özkan yerde yatıyordu. Amacım başa çıkamadığım saldırıda kendimi korumaktı" dedi.
Tanıkların dinlenmesinden sonra söz alan müşteki avukatı Seray Erdinç, "Hastaneden gelen darp raporlarında sanıkların darp edilmedikleri açıktır. Savunmaları kabul etmiyoruz.
Cinayet iştirak halinde işlenmiştir. Müvekkillerim halen olayın şokunu üzerinden atamamıştır. Bu nedenle duruşmaya katılmadım. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatları tarafından istenen tahliye isteklerinin reddine ve eksik evrakların tamamlanması ile halen firarda bulunan Ferhat Civaş’in yakalama emrinin beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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