Trafikte yumruk ve şemsiyeli kavga
Bursa'da iki araç sürücüsünün trafikte yol verme yüzünden başlayan tartışması herkesin gözü önünde yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. O anlar ise bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Tartışma bitmeyince iki sürücü birbirlerine yumruk ve şemsiyelerle vurmaya başladı. İki tarafı da sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa süre sonra iki tarafta olay yerinden ayrılarak gözden kayboldu.
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