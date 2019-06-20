Yol kontrolünde yakalandı! 55 çuvalda 650 kilo uyuşturucu
Uyuşturucu madde sevkiyatı ihbarı alan Jandarma ekipler, Silivri’de yaptıkları yol kontrolünde şüpheli bir aracı durdurdu. Özel eğitimli Jandarma köpeği 'Vadi', araçta 650 kilo uyuşturucu madde yakaladı. Araç içerisindeki iki şüpheli tutuklandı.
İstanbul’da yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği istihbaratını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri bölgesinde çalışmalarına hız verdi. Ekipler bölgede yol kontrollerine yoğunluk vererek şüpheli şahıslar üzerinde incelemeler yaptı. Ekipler kontroller sırasında TEM yolu üzerinde şüpheli olarak gördüğü kapalı kasa bir aracı durdurdu.
55 çuval yakalandı
Jandarma ekipleri şüphelendikleri araçtaki iki kişiyi etkisiz hale getirdi. Özel eğitimli Jandarma köpeği 'Vadi’nin araca tepki vermesi üzerine Jandarma arama yaptı. Jandarma ekipleri yaptıkları detaylı aramada aracın bagaj bölümünde 55 ayrı çuval içerisinde yaklaşık 650 kilo “skunk” ismi verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslardan E.K.’nın resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak gibi suçlardan kaydı bulunurken, F.Ç’nin de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.
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