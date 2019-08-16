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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yol kenarındaki fıskiye öldürdü

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Yol kenarındaki fıskiye öldürdü

Çim sulama fıskiyelerinin ıslattığı yolda motosikletiyle kayarak şehit olan polis memuru Ali Ulaş dün törenle uğurlanırken meslektaşları tehlikeye dikkat çekti: “Sulama yapılırken görevliler fıskiyelerin başında durmalılar. Açıp gidiyorlar, su yola akıyor. Kuru zeminden ıslak zemine geçtiğimizde yol buz pisti gibi oluyor.”

İSTANBUL Sancaktepe’deki TEM bağlantı yolunda önceki gece 22.00 sıralarında, çim sulama fıskiyelerinin ıslattığı yolda motosikletiyle kayarak şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği’nde görevli 22 yıllık polis memuru Ali Ulaş (50) için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile şehit polisin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Her birimizin bir ailesi var. Hepimiz sabah evimizden ailemizin rızkını temin etmek için çıkıyoruz. Eve bir rızık geliyor ama hangi zor şartlarda geliyor, onu yaşayanlar biliyor. Polislik de öyle bir meslek ki herkesin huzur ve güveni için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

‘BUGÜN İZNE ÇIKIYORDU’

Şehit polis memurunun eşi Beyhan Ulaş törende, “Ali’m sana ne oldu? Sen eve gelecektin. Yolunu bekliyordum. Sen tabuta nasıl sığacaksın?” diyerek ağıt yaktı. Şehidin kızı Tuğba Ulaş ve oğlu Kürşat Ulaş da tören boyunca gözyaşı döktü. Törene katılan şehidin yakını Erhan Kormaz ise “Ali kaza yapmasaydı bugün izne çıkıyordu. Sabahleyin birlikte memleketimiz Tokat’a gidecektik. Şimdi Ali’nin cenazesini götürüyoruz” dedi. Törenin ardından şehit polis Ali Ulaş’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat’a gönderildi.

4 BİN 600 SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Her yıl yüzlerce motosiklet sürücüsünün ıslak yollar nedeniyle kaza yaptığını anlatan Türkiye Motosikletliler Platformu sözcüsü Zafer Fatih Özsoy, tehlikeyi şöyle dile getirdi: “Kaygan zemin ve katil bariyerler motorcuların en büyük sorunu. Yol kenarlarındaki ağaçlar veya çimenler ne yazık ki bilinçsizce sulanıyor. Bu sular asfaltı da ıslatıyor. Motosikletliler için bir tuzak haline geliyor. Sadece 2012 ile 2017 yıllarında arasında 4 bin 600 motosiklet sürücüsü bu tür kazalarda hayatını kaybetti. Şehit olan polis memurunun da sulama nedeniyle yere düştüğü açıklandı. Daha sonra da bariyerlere çarpıyor. Sulama yapılırken çok dikkatli olunmalıdır. Katil bariyerler de değiştirilmelidir.”

POLİSLER: BİZ DE DÜŞTÜK

ALİ Ulaş için düzenlenen törene katılan motosikletli polisler de aynı nedenle defalarca kaza yaptıklarını anlattı.
Beykoz bölgesinde görev yapan bir motosikletli polis: “Sahil yolu boyunca özellikle yol kenarlarındaki çimler sulanıyor. Bu sular yolu ıslatıyor. Lastiğin ne kadar iyi olursa olsun en ufak bir virajda kayıp düşüyorsun. Ben de bir defa ıslak yolda kaydım, yara almadan atlattım. Hepimizin sonu aynı olabilir.”

Beşiktaş’ta görev yapan motosikletli polis: “Barbaros Bulvarı ve Dolmabahçe’deki çimler gün içinde sulanıyor. Dolmabahçe tünel girişi kot farkı nedeniyle altta kalıyor. Kenarlarındaki çimler sulandığı an yol kayganlaşıyor. Buzun üzerinde gidiyormuşuz gibi oluyor. Bir defasında o bölgede ben de düştüm.”

Kadıköy bölgesinde görev yapan motosikletli polis: “Sulama yapılırken görevliler fıskiyelerin başında durmalılar. Suyu açıp gidiyorlar. Su da yola akıyor. Kuru zeminden ıslak zemine geçtiğimizde yol buz pisti gibi oluyor. Ne yazık ki bu durumda kazalar yaşanır. İstanbul’un her yerinde aynı sorun var.”

 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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