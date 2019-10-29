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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
29.10.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Yol kenarında yürürken otomobil çarpmıştı! Ayşegül toprağa verildi

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Yol kenarında yürürken otomobil çarpmıştı! Ayşegül toprağa verildi

Muğla'da yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ayşegül Şimşek (20), gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazanın ardından sinir krizleri geçiren sürücü Ahuzar Doğan (35) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ula Geri Gönderme Merkezi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahuzar Doğan, işe gitmek için dün saat 08.00 sıralarında Menteşe ilçesindeki evinden 48 NS 545 plakalı otomobili ile yola çıktı. Ancak yol kenarında yürüyen Ayşegül Şimşek'e çarptı. Kanlar içinde kalan Şimşek'e ilk müdahaleyi çevreden yetişenler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan sürücü Ahuzar Doğan ise olay yerinde "Allah'ım ben ne yaptım? Kadını ezdim. Annem, ben ne hallere düştüm" diyerek sinir krizi geçirdi. Doğan, yakınları ve polis ekiplerinin çabalarına rağmen uzun süre sakinleştirilemedi. Bunun üzerine Doğan da olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Ahuzar Doğan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Menteşe ilçe merkezindeki bir giyim mağazasında çalıştığı öğrenilen Ayşegül Şimşek'in cenazesi ise dün hastane morgundan Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası cenaze bugün genç kızın yakınlarına teslim edildi.

Genç kızın cenazesi Menteşe'nin Günlüce Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Baba Özcan Şimşek, anne Fatma Şimşek, ağabey Anıl Şimşek'in güçlükle ayakta durduğu cenazede gözyaşı sel gibi aktı. Taziyeleri gözyaşları içinde kabul eden Şimşek çiftini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Ayşegül Şimşek, kılınan cenaze namazının ardından Günlüce Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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