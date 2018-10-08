Yol kenarında şoke eden parti! Jandarma baskın yaptı
Aydın-İzmir otoyolunun Germencik'e yakın bölümünde şüpheli bir araca baskın yapan jandarma ekipleri, iki şüphelinin uyuşturucu kullandığını belirledi. Madde bağımlısı kadın, uyuşturucuyu göğsünden çıkarıp jandarmaya teslim etti
Olay, Aydın-İzmir otoyolu Alangüllü Park alanında yaşandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin devriye faaliyeti sırasında Germencik dinlenme tesisleri yakınlarında bir araçtan şüphelenildi. Araçtaki kişilerin de şüpheli hareketler sergilediği fark edilerek kimlik kontrolü yapıldı. Bu sırada araçtaki şüpheliler de uyuşturucu madde kullandıklarını kabul etti. K.A. isimli kadın göğüs arasından peçete içerisinde folyoya sarılı halde 3.2 gram uyuşturucu maddeyi çıkarıp jandarma ekiplerine teslim etti. Şüphelilerin idrar tahlillerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı. (YENİ ASIR)
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