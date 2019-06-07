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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
07.06.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Yol kenarında ölü olarak bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı

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Yol kenarında ölü olarak bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı

ADANA'da yol kenarında ölü bulunan Ahmet Bayhan'a (37), yolcu otobüsünün çarptığı ortaya çıktı.

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  • Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı
  • Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı
  • Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı
  • Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı
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Olay, 4 Haziran'da gece yarısı Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyenler, yol kenarında bir erkeğin yüzüstü hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil ve polise bildirdi.

Yol kenarında ölü olarak bulunmuştu... Gerçek ortaya çıktı


Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başında, kollarında ve ayak bileklerinde yara izlerine rastlanan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, cep telefonu ise birkaç metre uzağında kırık halde bulundu.

Trafik kazasından şüphelenen polis, yol üzerinde yaptığı aramada herhangi bir araç parçasına rastlamadı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan cesedin Ahmet Bayhan'a ait olduğu saptandı.

Bayhan'ın vücudunda araç çarpması izlerine rastalayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı genişletti.

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Bayhan'a  01 J 0256 plakalı yolcu otobüsünün çarptığını tespit etti.

Polis araç sürücüsü Cumali K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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