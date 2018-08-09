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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.08.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Edirne'de polisi alarma geçiren olay!

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Edirne’de ayakları bağlı yerde yatan bir Cezayirli şahıs, polisi harekete geçirdi. 

Edinilen bilgiye göre polise, 34 LD 0712 plakalı aracın bir kişiyi gasp ettiği ve şahsı aracın içine alarak kişilerin uzaklaştığı bilgisi geldi. 4 Cezayirli şahısın içinde bulunduğu 34 LD 0712 plakalı araç, Kale içi Semti Atatürkçü Düşünce Derneğinin önünde Cezayirli başka bir şahsı, araçtan aşağı indirdi.

Elinde kesici aletle çevresine zarar vermek isteyen malum şahısın, çevredeki arkadaşları etrafına zarar vermemesi için ayaklarını bağlandı. Olay yerine gelen polis, malum şahsı olay yerine bırakarak kaçan aracın plakasını tüm ekiplere anons geçerek kaçan araca ulaşmaya çalıştı. Polisin anonsu üzerine, 34 LD 0712 araç Eski Camii kavşağında trafik şube ekipleri tarafından durduruldu. 

Aracın içinden çıkan 4 Cezayir uyruklu şahıs sorgulanmak üzere karakola götürülürken ayakları bağlı halde bulunan şahsında sorgusu devam ediyor. 

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