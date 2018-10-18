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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.10.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

Yol kenarında baygın bulunmuşlardı! Esrarengiz olay çözüldü

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Yol kenarında baygın bulunmuşlardı! Esrarengiz olay çözüldü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yarı baygın halde bulunan 2 Suriye uyruklu kız çocuklarının aile dostlarının kullandığı aracın ağaçlık yola girdikten sonra korkarak araçtan atlayıp kaçtıkları ve yorgun düşüp bayıldıkları ortaya çıktı.

Olay, 17 Ekim Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Serdivan ilçesi Çubuklı Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Çubuklu Mahallesi’nde bulunan mezarlık altı mevkiinde 2 yabancı uyruklu kız çocuğunun korku dolu içerisinde olduğu anonsu geldi.

Konuyu değerlendiren ekipler ihbarın geldiği bölgeye intikal etti. Yapılan araştırmalar sonucunda N.E. (17) ve R.A. (14) isimli Suriye uyruklu kızların ailelerin rızası dahilinde nüfus işlemleri ve diğer resmi işlemleri için öğle saatlerinde aile dostları olan A.T. (44) ile Sakarya Valiliğine gittikleri öğrenildi. Valilikte işlemleri tamamlandıktan sonra Kazımpaşa Mahallesi’nde yemek yiyen ve daha sonrasında Çubuklu tarafından Serdivan ilçesine gittikleri esnada yolun ağaçlık alan olması nedeniyle korkan R.A. ve N.E., A.T. idaresindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı.

Yaşanan olay sonrasında kızların izini kaybeden A.T., R.A. isimli Suriye uyruklu kız çocuğunun annesini alarak kızları bulabilmek için durumu Sakarya İl Jandarma Komutanlığına giderek bildirdi. Ekiplerce korku dolu içerisinde bulunan kız çocukları için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Olası cinsel taciz ve tecavüz ihtimaline karşı Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve muayeneden geçen kız çocuklarında herhangi bir tecavüz bulgusu tespit edilemedi. Olayla ilgili Sakarya Nöbetci Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda R.A. ve N.E. isimli kızların pedagog, avukat ve tercüman dahilinde mağdur sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. A.T. isimli şüpheli ise ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 

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