Yol kenarında baygın bulunmuşlardı! Esrarengiz olay çözüldü

Olay, 17 Ekim Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Serdivan ilçesi Çubuklı Mahallesi’nde meydana geldi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Çubuklu Mahallesi’nde bulunan mezarlık altı mevkiinde 2 yabancı uyruklu kız çocuğunun korku dolu içerisinde olduğu anonsu geldi.



Konuyu değerlendiren ekipler ihbarın geldiği bölgeye intikal etti. Yapılan araştırmalar sonucunda N.E. (17) ve R.A. (14) isimli Suriye uyruklu kızların ailelerin rızası dahilinde nüfus işlemleri ve diğer resmi işlemleri için öğle saatlerinde aile dostları olan A.T. (44) ile Sakarya Valiliğine gittikleri öğrenildi. Valilikte işlemleri tamamlandıktan sonra Kazımpaşa Mahallesi’nde yemek yiyen ve daha sonrasında Çubuklu tarafından Serdivan ilçesine gittikleri esnada yolun ağaçlık alan olması nedeniyle korkan R.A. ve N.E., A.T. idaresindeki araçtan atlayarak kaçmaya başladı.



Yaşanan olay sonrasında kızların izini kaybeden A.T., R.A. isimli Suriye uyruklu kız çocuğunun annesini alarak kızları bulabilmek için durumu Sakarya İl Jandarma Komutanlığına giderek bildirdi. Ekiplerce korku dolu içerisinde bulunan kız çocukları için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.



Olası cinsel taciz ve tecavüz ihtimaline karşı Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve muayeneden geçen kız çocuklarında herhangi bir tecavüz bulgusu tespit edilemedi. Olayla ilgili Sakarya Nöbetci Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda R.A. ve N.E. isimli kızların pedagog, avukat ve tercüman dahilinde mağdur sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. A.T. isimli şüpheli ise ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.