Yol kavgası cinayetle bitti!

Olay 23 Nisanda Çekirge Meydanı'nda yaşandı. Görkem Bayraktar (20) trafikte aracı ile giderken Derya Y. (49) ile yol verme meselesinden tartıştı. Tartışma sonrası iddiaya göre Derya Y. küfrederek meydanda bulunan evine gitti.

Bayraktar, Derya Y.'yi takip etti. Zili çalan Bayraktar, kapıyı açan Derya Y. ile kapıda boğuşmaya başladı. Derya Y. cebinden çıkardığı bıçakla Bayraktar'ı karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Derya Y.'nin Görkem Bayraktar'ı yaralayıp kaçtığı o anlar ise bir dükkânın güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralı olan Bayraktar, peşinden koşmaya çalışsa da, aşırı kan kaybettiği için yolun karşısında bulunan büfenin önünde yığılıp kaldı. Büfe çalışanları yaralı halde yerde yatan Bayraktar'ı görünce hemen 112'yi arayarak sağlık ekibine haber verdi. Büfe çalışanları Bayraktar'a su verip kanamasını durdurmak için de tampon yaptı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Görkem Bayraktar yoğun bakıma alındı. İki gündür yoğun bakımda tutulan Bayraktar bu sabah öldü.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmanın ardından olayla ilgili Derya Y.'yi, yakalayarak gözaltına aldı. Derya Y. ifadesi alındıktan sonra hastaneye götürülerek sağlık kontrollerinden geçirildi. Derya Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Görkem Bayraktar, Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan Timurtaşpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. Acılı anne ise cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.



Trafikte tartışması sonrası kendisini evine kadar takip eden sürücüyü

çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen trans birey Derya Y. tutuklandı.