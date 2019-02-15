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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.02.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Yol inşaatından tarih çıktı, çalışmalar durdu

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Yol inşaatından tarih çıktı, çalışmalar durdu

İzmir’de Torbalı-Kiraz bölünmüş yol projesi için Ödemiş ilçesinde sürdürülen yol yapım çalışmalarında, Antik Neikaia Kenti'nin mezarlıklarından biri ortaya çıktı. Bunun üzerine yol çalışmaları durduruldu.

Ödemiş’in Türkönü Mahallesi’nin kuzeydoğusunda bulunan Antik Neikaia Kenti'nden tarih gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 5 yıl önce Devlet Su İşleri'nin Beydağ sulaması kanal kazısı sırasında bulunan lahitler gibi bu defa da yol çalışmalarının devam ettiği Türkönü ile Ertuğrul mahalleleri arasındaki Kısık mevkisinde kaya mezarı bulundu.

İş makinelerinin kazı çalışmaları sırasında bulunan ve kısmen hasar gören kaya mezarı nedeniyle bölgede çalışmalar durduruldu. Ödemiş Müze Müdürlüğü bölgeyi kontrol altına aldı. Müze Müdürlüğü ekiplerinin kısa süre içerisinde kurtarma kazısı yapıp kaya mezarı ve çevresini koruma altına alacağı öğrenildi.

Lidya döneminden kaldığı tahmin edilen kaya mezarı nedeniyle yol çalışmalarının durduğunu ifade eden Türkönü Mahalle Muhtarı Ümit Bacak, "Bölünmüş yol projesi nedeniyle bir süredir kazı çalışmalarının devam ettiği bölgede kaya mezarına rastlanmış. Çalışmalar hemen durduruldu. Durum Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Müze yetkilileri gelip inceleme yaptı. Kurtarma kazısı yapılacağı bilgisini edindik. Neikaia antik Kenti'nin bir parçası olan bu kaya mezarının yerinde korunacağı ifade edildi. Şu anda çalışmalar durmuş vaziyette, biz de bekliyoruz. Daha önce de bölgemizde antik kentten kalıntılar bulunmuştu" diye konuştu.

Yol inşaatından tarih çıktı, çalışmalar durdu

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