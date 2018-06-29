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    Yol genişleyince elektrik direği yolun tam ortasında kaldı

    İHA
    29.06.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Rize’nin Güneysu ilçesinde belediye tarafından yapılan yolun ortasındaki elektrik direği görenleri hayrete düşürürken, sürücüler için de tehlike arz ediyor.

    İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi’nde yapılan yol herkesi hayrete düşürdü. Belediye tarafından yapılan yolda gerçekleştirilen yol genişletme çalışması nedeniyle, mahalleye elektrik taşıyan demir direk yolun tam ortasında kaldı. Yolun orta kısmında duran direk nedeniyle aşağıdan ve yukarıdan gelen araçlar direği fark ettikten sonra sağından veya solundan geçmek zorunda kalıyor. Karşılıklı gelen araçların direk yüzünden ise manevra şansı kalmıyor. Rize dışarısından gezmeye gelenler ise direği görünce yol ortasındaki direk ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

    Yol genişleyince elektrik direği yolun tam ortasında kaldıMahalle sakinlerinden Ahmet Ak, yola genişleme çalışması yapılırken bunun düşünülmesi gerektiğini dile getirerek “Bu direğin burada olması çok büyük bir tehlike. Hani biz mahalle sakiniyiz biz burada bu direğin olduğunu biliyoruz ama yabancı bir insan gelir, görmeden, burayı bilmeyen biri bu direğe çarpabilir. Bir tane reflektör asmışlar olay bitmiş gibi görüyorlar. Sonuçta bu elektrik direği, kırılabilir. Tedbirini almak lazım. Sağ olsunlar güzel bir yol yapmışlar burada ama yolu yapmadan önce bunları düşünmeleri lazımdı. Biran önce tedbirin alınması lazım” dedi.

    Yol genişleyince elektrik direği yolun tam ortasında kaldıBir başka mahalle sakini Halil Ak ise yolun ortasındaki direği bilmeyenlerin direği bir anda karşısında gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirterek “Yol genişleme çalışmaları yapılınca burada küçük bir bahçe vardı. O bahçe de yola katıldı ama kenarında duran direk ortaya gelmiş oldu. Biz biliyoruz burada direk olduğunu yavaşlıyoruz ama bilmeyenler var. Yolu bilmeyen için bu direk tehlike arz ediyor” ifadelerini kullandı.

    Şimdi tüm mahalle sakinleri yolun ortasında direğin akıbetinin ne olacağını merakla bekliyor.

    Yol genişleyince elektrik direği yolun tam ortasında kaldı

     

    Etiketler: Güneysu , Ahmet A , son dakika , haberler
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