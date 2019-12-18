Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu

Çukurova ilçesi Menekşe Mahallesi'nde iş makinesiyle yol genişletme çalışması yapan operatör Sinan Şenlik, insan iskeletine rastladı. İhbar üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede iskeletin çok eski yıllara ait olduğu saptadı. Bölgede eski bir mezarlık olduğu da belirlendi. İskeleti incelemek üzere çalışma başlatıldı.





