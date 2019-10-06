Yol arkadaşları

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ - ANKARA
06.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Avrupa ve ABD’de çok yaygın olan ‘arkadaş köpek’ uygulaması Türkiye’de ilk kez Ankara’da hayata geçirildi. Rehber Köpekler Derneği’nin arkadaş köpek olarak eğittiği Zeytin, 13 yaşındaki ‘özel gereksinimli’ Görkem ve ailesine teslim edildi. Zeytin, Görkem’le birlikte okula gidip gelerek sosyalleşmesine katkıda bulunacak. Projenin, özel gereksinimi olan tüm çocuklar için yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Rehber Köpekler Derneği, özel gereksinimli çocuk bireyler için Avrupa ve ABD’de çok yaygın olan arkadaş köpek uygulamasını Türkiye’de başlatıp yaygınlaştırmak için harekete geçti. Proje Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 13 yaşındaki Görkem’le başladı. Eğitmen Burcu Bora tarafından eğitilen 1.5 yaşındaki labrador cinsi Zeytin, hafta içinde Görkem ve ailesine teslim edildi. İlk buluşmada Görkem’in ailesiyle birlikte öğretmeni Mehmet Saydam, Zeytin’in eğitmeni Burcu Bora ve Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer de hazır bulundu.

‘ARKADAŞLIK’ EĞİTİMİ

Görkem’in iki yıldan bu yana öğretmenliğini yapan Mehmet Saydam, “Görkem, henüz teşhisi konulamayan özel bir duruma sahip ve hafıza gerektiren durumlara yönelik yeteneği bulunuyor. Bu şekilde sosyal hayata daha güçlü adapte olacağını düşünüyoruz” dedi.
Zeytin’in eğitmeni Burcu Bora ise, “Servis köpeğini çoklu engel grubu, zihinsel engelli grubu gibi durumlardaki kişilerle birlikte yaşaması, arkadaşlık etmesi için eğitiyoruz. Burada da amacımız Görkem’in hayata adaptasyonunu kolaylaştırmak ve onu sosyalleştirmek” diye konuştu. Bora, 2 haftada bir Ankara’ya gelerek Zeytin ve Görkem arasındaki ilişkiyi gözlemlemeye devam edeceğini söyledi.

EĞİTİM MASRAFI 30 BİN TL

Projenin yürütücüsü olan Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, rehber ve arkadaş köpek eğitimlerini tamamen dernek bünyesinde yaptıklarını ve ihtiyacı olan bireylere ücretsiz olarak teslim ettiklerini anlattı. Tunçer, “Yavru köpeklerin bir yıl içinde eğitim masrafları 30 bin TL’yi buluyor, en erken 1.5 yılda bireylere teslim edilebiliyorlar. Veteriner masrafları, maması ve yıllık eğitimlerini de destekliyoruz” dedi. Arkadaş köpeğin Türkiye’de bir ilk olacağını anlatan Tunçer, bu gibi köpeklerin sayısını artırarak daha fazla özel bireye dokunmak istediklerini kaydetti.

HER YIL 100 BİN DOLARLIK DESTEK

Rehber ve arkadaş köpeği uygulamasının önemli bir destekçisi de beş yıldır Türkiye’de bulunan JW Marriott Ankara Oteli Genel Müdürü Albert Helms. Rehber Köpekler Derneği Başkanı Tunçer ile kendisini, İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un görme engelli eşi Maggie Moore’un tanıştırdığını anlatan Helms, “Maggie Moore’un beni Tunçer ile tanıştırması sonrası Marriot grubuna ait Türkiye’deki otellerin genel müdürleri ile görüştüm. ‘Görme engellilere yönelik rehber köpekler programını siz de destekler misiniz’ diye sordum. Hepsi de sıcak baktı ve derneği desteklemeye başladık. İlk başladığımızda Türkiye’de tek bir rehber köpek bile yoktu” dedi. Türkiye’de sosyal sorumluluk projeleri için her yıl 100 bin dolar bütçe ayırdıklarını anlatan Helms, ayrıca düzenledikleri bağış programları ile de derneklere katkı sunduklarını anlattı.

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