Yol arkadaşları

Rehber Köpekler Derneği, özel gereksinimli çocuk bireyler için Avrupa ve ABD’de çok yaygın olan arkadaş köpek uygulamasını Türkiye’de başlatıp yaygınlaştırmak için harekete geçti. Proje Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 13 yaşındaki Görkem’le başladı. Eğitmen Burcu Bora tarafından eğitilen 1.5 yaşındaki labrador cinsi Zeytin, hafta içinde Görkem ve ailesine teslim edildi. İlk buluşmada Görkem’in ailesiyle birlikte öğretmeni Mehmet Saydam, Zeytin’in eğitmeni Burcu Bora ve Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer de hazır bulundu.

‘ARKADAŞLIK’ EĞİTİMİ

Görkem’in iki yıldan bu yana öğretmenliğini yapan Mehmet Saydam, “Görkem, henüz teşhisi konulamayan özel bir duruma sahip ve hafıza gerektiren durumlara yönelik yeteneği bulunuyor. Bu şekilde sosyal hayata daha güçlü adapte olacağını düşünüyoruz” dedi.

Zeytin’in eğitmeni Burcu Bora ise, “Servis köpeğini çoklu engel grubu, zihinsel engelli grubu gibi durumlardaki kişilerle birlikte yaşaması, arkadaşlık etmesi için eğitiyoruz. Burada da amacımız Görkem’in hayata adaptasyonunu kolaylaştırmak ve onu sosyalleştirmek” diye konuştu. Bora, 2 haftada bir Ankara’ya gelerek Zeytin ve Görkem arasındaki ilişkiyi gözlemlemeye devam edeceğini söyledi.

EĞİTİM MASRAFI 30 BİN TL

Projenin yürütücüsü olan Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, rehber ve arkadaş köpek eğitimlerini tamamen dernek bünyesinde yaptıklarını ve ihtiyacı olan bireylere ücretsiz olarak teslim ettiklerini anlattı. Tunçer, “Yavru köpeklerin bir yıl içinde eğitim masrafları 30 bin TL’yi buluyor, en erken 1.5 yılda bireylere teslim edilebiliyorlar. Veteriner masrafları, maması ve yıllık eğitimlerini de destekliyoruz” dedi. Arkadaş köpeğin Türkiye’de bir ilk olacağını anlatan Tunçer, bu gibi köpeklerin sayısını artırarak daha fazla özel bireye dokunmak istediklerini kaydetti.

HER YIL 100 BİN DOLARLIK DESTEK

Rehber ve arkadaş köpeği uygulamasının önemli bir destekçisi de beş yıldır Türkiye’de bulunan JW Marriott Ankara Oteli Genel Müdürü Albert Helms. Rehber Köpekler Derneği Başkanı Tunçer ile kendisini, İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un görme engelli eşi Maggie Moore’un tanıştırdığını anlatan Helms, “Maggie Moore’un beni Tunçer ile tanıştırması sonrası Marriot grubuna ait Türkiye’deki otellerin genel müdürleri ile görüştüm. ‘Görme engellilere yönelik rehber köpekler programını siz de destekler misiniz’ diye sordum. Hepsi de sıcak baktı ve derneği desteklemeye başladık. İlk başladığımızda Türkiye’de tek bir rehber köpek bile yoktu” dedi. Türkiye’de sosyal sorumluluk projeleri için her yıl 100 bin dolar bütçe ayırdıklarını anlatan Helms, ayrıca düzenledikleri bağış programları ile de derneklere katkı sunduklarını anlattı.