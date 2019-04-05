YÖK'ün yurt dışı araştırma bursları için başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYÖK'ün yurt dışı araştırma bursları için başvurular başladı! Başvuru şartları neler?
GeriGündem YÖK'ün yurt dışı araştırma bursları için başvurular başladı! Başvuru şartları neler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.04.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

YÖK'ün yurt dışı araştırma bursları için başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YÖK'ün yurt dışı araştırma bursları için başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

Yükseköğretim Kurulunca, uygulanmaya başlanan ve doktora tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yurt dışında burslu eğitim imkanı sağlayan YÖK-YUDAB başvuruları 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Peki, YÖK burs başvuru şartları neler? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), geçen yıl uygulanmaya başlanan ve doktora tez aşamasındaki araştırma görevlilerine yurt dışında burslu eğitim imkanı sağlayan "Araştırma Görevlileri İçin Yurt Dışı Araştırma Bursları" (YÖK-YUDAB) programı başvuruları başladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK-YUDAB programı, Türkiye'de doktoralı insan kaynağının nicelik olarak artırılmasının yanı sıra nitelik olarak da iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projeler arasında yer alıyor.

Geçen yıl uygulanmaya başlanan YÖK-YUDAB programı ile doktora tez aşamasında olan ve devlet üniversitelerinde görev yapan araştırma görevlilerinden, tez konusu ülkenin öncelikli alanlarıyla ilgili olanlara, en az 6 ay en fazla bir yıl süreyle tezleriyle ilgili yurt dışında araştırma yapma imkanı sunuluyor.

YÖK-YUDAB programının bugün başlayan 2019 yılı başvuruları 31 Mayıs saat 17.00'ye kadar alınacak. Burs programına başvurular, "https://yudab.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Bu yıl YÖK-YUDAB programından faydalanacak araştırma görevlileri, yurt dışında oldukları süre içerisinde, bulundukları ülkelere göre aylık 3 bin 500-4 bin 500 lira arasında desteklenecek.

Bursa başvuracak araştırma görevlilerinin, "Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve QS tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 yıl içerisinde alan sıralamasında yüzde 60'lık dilim içerisine giren üniversitelerden birinden en az 6 ay en fazla bir yıl süre için davet mektubu almış olmaları gerekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YSK Başkanı’ndan son açıklama: Süreç devam ediyor

'Sürekli olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı bir yaklaşım değil'

Maltepe ve Beyoğlu oylarıyla ilgili yeni karar

İstanbul'da 15 ilçede geçersiz sayılan tüm oylar tekrar sayılacak