YÖK'ün yeni istatistikleri

2016-2017 eğitim yılında bu sayı 7 milyon 198 bin 987’ydi. Bu senenin başında yeni 1 milyon 382 bin 589 aday üniversiteye adım atarken, toplam öğrenci sayısı yüzde 5 arttı.



158 BİN AKADEMİSYEN VAR

Önlisans ve yüksek lisansta yüzde 5’lik toplam öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak, akademik personel sayısında oran yüzde 4 oldu. 2016-2017’de devlet ve vakıf üniversitelerinde 151 bin 763 akademik personel varken, 2017-2018’de bu sayı 158 bin 98’e yükseldi. Akademisyenlerin 24 bin 640’ı profesör, 14 bin 456’sı doçent, 37 bin 520’si doktor öğretim üyesi, 35 bin 484’ü öğretim görevlisi, 45 bin 998’i araştırma görevlisi olarak çalışıyor.



KADIN AKADEMİSYEN ORANI DEĞİŞMEDİ

Son iki eğitim yılında akademik personel sayısındaki artış, kadın ve erkekler arasındaki makası etkilemedi. Kadınların oranı yüzde 44, erkeklerinse yüzde 56 oldu. Bu yıl yeni 2 bin 905 erkek akademik personel göreve başlarken, kadınlarda bu sayı 3 bin 430.