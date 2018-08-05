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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
05.08.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

YÖK'ten üniversitelerdeki ihraçlarla ilgili önemli düzenleme

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YÖK'ten üniversitelerdeki ihraçlarla ilgili önemli düzenleme

YÖK, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirledi. YÖK'ün üniversitelere gönderdiği genelgeye göre, hakkında ihraç teklifi verilen kişiye, gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilecek, savunma hakkı tam ve eksiksiz kullandırılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirledi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 7145 sayılı Kanun çerçevesinde çalışmaların yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda Kurulun, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirlediği bildirilen açıklamada, üniversitelere gönderilen genelgenin içeriği paylaşıldı.

Buna göre, kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek olan dosya, üniversite rektörlüğünce görevlendirilecek bir komisyon tarafından hazırlanacak. Bu komisyonun teşkilinde, komisyon üyelerinin, hakkında çıkarma teklifinde bulunulan şahısla geçmişte herhangi bir husumete konu ilişkilerinin olmaması, haklarında daha önce herhangi bir disiplin cezası verilmemiş olması, idari tecrübesi olanlara öncelik verilmesi ve hakkında inceleme yapılan akademik personelden daha üst veya denk unvana sahip olmaları gibi hususlar gözetilecek. Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek dosyanın hazırlanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A maddesindeki usule ilişkin hükümler esas alınacak.

YÖNETİM KURULUNDA KARARA BAĞLANACAK

Çıkarma teklifi, hukuki nitelikte somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilecek. Dosyada yer alan bilgi, belge ve bulgu ile ilgili olarak, hakkında dosya tanzim edilene gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak üzere makul bir süre verilecek. Savunma hakkı tam ve eksiksiz olarak kullandırılacak. Hakkında dosya tanzim edilenin savunmasının ilgili komisyonca kabul görmemesi halinde, bunun komisyon raporunda gerekçelendirilmesi ve komisyon görüşünün oluşmasına dayanak gösterilen delillerin zikredilmesine özen gösterilecek. Çıkarma teklifine esas komisyon raporu, mutlaka üniversite yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanacak. Rektörün, ilgili personelin çıkarılması yönündeki kanaatinin, teklife esas olmak üzere "açıkça" belirtilmesi ve teklife esas dosyanın, bir dizi pusulasına bağlanarak YÖK'e gönderilmesi gerekecek.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (05.08.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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