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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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22.07.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

YÖK'ten ihraç düzenlemesine yetki itirazı

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
YÖK'ten ihraç düzenlemesine yetki itirazı

MECLİS Adalet Komisyonu’nda önceki gün kabul edilen terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren yasa teklifinin, ‘kamudan ihraçlara üç yıl daha olanak sağlayan’ maddesine Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) ‘yetki’ itirazı geldi.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, YÖK’ün, atamasında yetkili olmadığı personeli ihraç etmesinin uygun olmadığını belirterek, bunun ihraçların mahkemelerde savunulmasını da zorlaştıracağını söyledi.

Kapıcıoğlu’nun itirazı şöyle: “(Düzenleme) bu şekliyle yasalaştığı takdirde üniversite kadrolarındaki akademik personelin kamu görevinden çıkartılmasıyla ilgili işlemlerin sağlıklı tesis edilmesi mümkün görülmemektedir. Üniversitelerimizde ilan edilecek akademik kadroların sayıları ve ilan şartları da üniversitelerce belirlenmektedir. Yine bu kadrolara başvuran adayları değerlendirecek jüri üyelerinin tespiti üniversitelerce belirlendiği gibi atanacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması da ilgili üniversite tarafından yapılarak ilgilinin FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle iltisakının ve irtibatının bulunup bulunmadığına ilişkin kanaat yapılan bu yazışmalar çerçevesinde üniversitelerce tespit edilmektedir ve üniversitelerce yapılan bu güvenlik soruşturması sonucunda atamalar da YÖK tarafından değil üniversite rektörü tarafından yapılmaktadır. Yetkili olunmayan akademik personelin kamu görevinden ihraçlarının YÖK tarafından yapılmasının uygun olmadığını değerlendiriyoruz.”

‘DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR’
Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü de, “Şimdi, burada biz bu işi karıştırmaya başlarsak içinden çıkamayız. Bunu değerlendirelim, Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında bir önergeyle gerekirse bu konuda bir değişiklik yapılabilir, bu mümkündür” dedi. 

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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