YÖK'ten ihraç düzenlemesine yetki itirazı
MECLİS Adalet Komisyonu’nda önceki gün kabul edilen terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeler içeren yasa teklifinin, ‘kamudan ihraçlara üç yıl daha olanak sağlayan’ maddesine Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) ‘yetki’ itirazı geldi.
YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, YÖK’ün, atamasında yetkili olmadığı personeli ihraç etmesinin uygun olmadığını belirterek, bunun ihraçların mahkemelerde savunulmasını da zorlaştıracağını söyledi.
Kapıcıoğlu’nun itirazı şöyle: “(Düzenleme) bu şekliyle yasalaştığı takdirde üniversite kadrolarındaki akademik personelin kamu görevinden çıkartılmasıyla ilgili işlemlerin sağlıklı tesis edilmesi mümkün görülmemektedir. Üniversitelerimizde ilan edilecek akademik kadroların sayıları ve ilan şartları da üniversitelerce belirlenmektedir. Yine bu kadrolara başvuran adayları değerlendirecek jüri üyelerinin tespiti üniversitelerce belirlendiği gibi atanacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması da ilgili üniversite tarafından yapılarak ilgilinin FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle iltisakının ve irtibatının bulunup bulunmadığına ilişkin kanaat yapılan bu yazışmalar çerçevesinde üniversitelerce tespit edilmektedir ve üniversitelerce yapılan bu güvenlik soruşturması sonucunda atamalar da YÖK tarafından değil üniversite rektörü tarafından yapılmaktadır. Yetkili olunmayan akademik personelin kamu görevinden ihraçlarının YÖK tarafından yapılmasının uygun olmadığını değerlendiriyoruz.”
‘DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR’
Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü de, “Şimdi, burada biz bu işi karıştırmaya başlarsak içinden çıkamayız. Bunu değerlendirelim, Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında bir önergeyle gerekirse bu konuda bir değişiklik yapılabilir, bu mümkündür” dedi.
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